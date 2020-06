Chi è Laura Efrikian, l’ex moglie di Gianni Morandi

editato in: da

Era soprannominata la fidanzatina d’Italia: volto noto del cinema e della televisione italiana, Laura Efrikian ha raggiunto la fama da giovanissima, ma in molti la ricordano per la sua romantica storia d’amore: è stata infatti la prima moglie di Gianni Morandi.

Nata a Treviso il 14 giugno 1940, Laura Efrikian è figlia di un famoso musicista di origine armena: suo padre Angelo è stato violinista, compositore e direttore d’orchestra.

Da sempre amante del mondo dello spettacolo, ha studiato recitazione al Piccolo Teatro di Milano. La sua carriera è iniziata in Rai come annunciatrice: all’epoca la Efrikian era giovanissima, e in pochissimo tempo ha visto aprirsi le porte del mondo della televisione italiana.

Nel 1961 ha condotto Canzonissima, mentre l’anno seguente ha affiancato Renato Tagliani e Vicky Ludovisi al Festival di Sanremo. Negli anni ’60 ha lavorato in teatro, ha girato alcuni film e nel 1969 ha condotto la rubrica per i militari di leva, Speciale TVM.

Dopo la fine degli anni ’60, l’artista si è allontanata dalle scene: negli anni duemila è apparsa nel ruolo di Medea, la mamma di Luca Laurenti nella serie Don Luca, nella soap opera Ricominciare per la regia di Marcantonio Graffeo e Vincenzo Verdecchi e nel telefilm Il morso del serpente con la regia di Luigi Parisi.

Il 16 dicembre 2008, nel corso di una serata di beneficenza presso il Teatro San Carluccio di Napoli, ha ricevuto un premio alla carriera e nel 2011 ha presentato il suo libro Come l’olmo e l’edera.

Per molti il personaggio di Laura è legato a quello di Gianni Morandi. I due si sono conosciuti da ragazzi e nel 1966 sono convolati a nozze. Il loro amore però è stato segnato da un grandissimo dolore: nel 1967 la loro primogenita Serena, muore poche ore dopo aver visto la luce.

A Vieni da Me ospite di Caterina Balivo, la Efrikian ha raccontato quel lutto: “Quando una è incinta non pensi mai possa finire male, soprattutto quando hai vent’anni. Sei sicura che tutto andrà bene. Invece poi la realtà ti mette di fronte ad un dramma. Gianni fu molto bravo, trovò le parole giuste. Eravamo due ragazzi che affrontano una tragedia”.

Dopo quell’evento tragico la coppia ha avuto altri due figli: Marianna nel 1969, e Marco nel 1974. Pochi anni dopo, nel 1979, il loro matrimonio finisce.

La Efrikian, sempre molto riservata, si è allontanata dalle scene, dedicandosi ai figli e ai cinque nipoti, due di Marianna avuti con Biagio Antonacci e tre di Marco. Negli anni ha cercato di reinventarsi come rappresentante di abiti e poi come doppiatrice, per poi scoprire la sua vera strada: l’arredatrice d’interni.

Oggi Laura Efrikian fa la spola tra l’Italia e il Kenya, dove qualche anno fa ha comperato una casa. Lì ha anche conosciuto un uomo a cui è sentimentalmente legata da circa 15 anni.