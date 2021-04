Chi è Isabella Ricci, la nuova dama di Uomini e Donne

editato in: da

Uomini e Donne, 25 anni dopo: i protagonisti

La nuova dama del Trono Over di U&D, Isabella Ricci, ha incantato non solo i corteggiatori, ma anche le spettatrici del dating show. Nata a Roma il 1959, la donna è alta 1.83 e la grazia non le manca affatto. Tra fascino ed eleganza, Isabella ha catturato gli sguardi di tutti per la sua incredibile bellezza e per la grande cultura. Ha seguito un percorso di laurea in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, specializzandosi in seguito in Archivistica e Bibliotecaria.

La carriera lavorativa della Ricci è sempre andata a gonfie vele: sin da giovane, è stata un’appassionata degli animali. Attualmente è la proprietaria di un’azienda, la Pet Village, che vende prodotti per la cura dei pelosi.

Ha dedicato la sua vita all’amore per gli amici a quattro zampe: è stata la dirigente di una società che si occupa di alimentazione per animali e ha svolto il lavoro di allevatrice. La sua azienda ha riscosso un notevole successo negli ultimi anni e si sta espandendo in Europa.

Come mai Isabella ha scelto di partecipare a Uomini e Donne? “Tutto è nato per scherzo, una richiesta che ho fatto ai ragazzi che lavorano con me. A ottobre, per il mio compleanno, avevo chiesto loro per regalo un uomo con cui uscire, così una mia dipendente ha deciso di iscrivermi al programma a mia insaputa.” Un aneddoto molto simpatico, che spiega la personalità semplice di Isabella, sebbene sia una donna dotta e di grande charme.

“Pensavo che sarebbe stato più difficile accedere al programma, ma anche quando sono stata chiamata al centro per presentarmi, ero molto tranquilla.” Tra le caratteristiche che ha tenuto a ribadire, Isabella si è definita schietta e sincera: non a caso, ha saputo trasformare la sua più grande passione in un lavoro.

La vita privata di Isabella Ricci è ormai nota a tutti, dopo il suo arrivo nel dating show di Maria De Filippi: finora, si sa solo che è stata sposata. Non ha avuto figli dalle precedenti relazioni. A riguardo, ha detto: “Non ho potuto averne. Probabilmente, se ne avessi avuti, sarei più contenta, perché ho una mancanza di affetti veri. Quegli affetti caldi, vicini. Ho tanti amici, ma gli amici sono amici…”

Uomini e Donne per lei è un’avventura, poco più di uno scherzo che, chissà, potrà trasformarsi in qualcosa di serio, regalandole quell’amore che attende da sempre. Soprattutto, quell’affetto “caldo e vicino” che desidera da tempo.