Che tempo che fa, la Marcuzzi incanta in bianco. E si prende una rivincita sulla Ventura

L’occasione che l’ha voluta come ospite è la presentazione del libro “In viaggio con Alessia”, una mini guida alle quattro città più amate dalla conduttrice: Roma, Milano, Londra e Parigi.

Sin da piccola, infatti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha avuto modo di girare il mondo in compagnia della famiglia, conservando poi lo spirito di viaggiatrice anche in età adulta. La passione per le culture straniere, l’attenzione smodata per i ristoranti delle sue mete turistiche e la propensione a dispensare consigli di viaggio, hanno portato la presentatrice a scrivere una guida dettagliata di alcune delle sue città del cuore.

Ma, al di là del libro, Fazio non sembra perdere l’occasione per riflettere sulla carriera televisiva della conduttrice – la cui prima apparizione sul piccolo schermo risale a ben 30 anni fa -, e sul futuro dell’Isola. D’altronde, i più maliziosi avrebbero interpretato l’invito rivolto dal giornalista alla presentatrice Mediaset, come uno sgambetto a Simona Ventura – oramai donna della Rai a tutti gli effetti -, che proprio recentemente ha avuto qualche battibecco con la sua collega Alessia Marcuzzi. Tutto sarebbe nato dal ciclone mediatico scatenato dal caso Fogli-Corona, che sarebbe valso alle conduttrice dell‘Isola le critiche della sua collega. Stando ad alcuni rumors, Fazio avrebbe deciso di invitare la Marcuzzi in Rai proprio per dimostrarle la sua solidarietà, discostandosi dalle dure critiche fatte dalla Ventura.

E infatti, alla domanda del giornalista “Rifarai l’Isola dei Famosi?”, la conduttrice risponde in totale serenità “Non lo so”, lasciando intendere la possibilità di un cambio di direzione il prossimo anno. O forse no. Nessuno può saperlo. Eppure Alessia si dimostra comunque tranquilla e raggiante, e approfitta per gustare la cioccolata fondente regalatole da Fazio, condividendola anche con il pubblico in studio. In quest’ottica, risuona quasi ironica l’affermazione di Fazio che la etichetta come “donna apprezzata dalle donne“. E ancora di più la risposta della bella conduttrice, che chiaramente ammette che una donna che non ha amiche ha sicuramente qualcosa di strano. Che si riferisca forse alla sua ex amica Simona Ventura?