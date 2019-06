Charlotte e Dimitri festeggiano le nozze. Carolina si scatena sulla pista da ballo

editato in: da

L’immagine di una principessa innamorata. Finalmente, sull’account ufficiale di casa Grimaldi, arriva una foto degna di un matrimonio principesco, piena di amore, eleganza, intensità.

È la foto scelta per raccontare le nozze di Charlotte Casiraghi e del suo Dimitri Rassam, immortalati ieri sera durante il ricevimento nella meravigliosa villa “La Vigie”, con vista sul mare blu di Montecarlo, dove i freschi sposi hanno festeggiato con cinquecento invitati il loro matrimonio.

Cinquecento invitati tra parenti e amici, una location da sogno, e tanta gioia nell’aria per uno dei matrimoni più attesi dell’anno.

Basta dare un’occhiata al video postato su Instagram da Beatrice Borromeo che, ormai principessa, non ha comunque dimenticato il suo animo da reporter, tanto che riesce a immortalare uno dei momenti più significativi della serata: i novelli sposi che si godono la musica ballando con mamma Carolina (che si scatena), e i fratelli Andrea e Pierre, tutti insieme, a vivere un bel momento di gioia.

Charlotte è, ovviamente, al centro della festa, e si gode il suo momento di felicità, bellissima come non l’avevamo ancora vista.

Tutti aspettavano l’abito bianco, perché le uniche foto disponibili delle nozze, ritraevano Charlotte e Dimitri, eleganti ma sobri, in un look adatto al rito civile che ieri mattina li ha fatti diventare marito e moglie nel salone di Palazzo Grimaldi a Montecarlo.

Alla breve cerimonia, è seguito un pranzo nei meravigliosi giardini di Palazzo, e proprio in quell’occasione era stato realizzato l’unico scatto diffuso dei due novelli sposi. Charlotte in un vestito cipria, aderente e corto, impreziosito da maxi fiocchi; Dimitri invece, elegantissimo in un completo blu.

Elegante, bon ton e bellissima come sempre la principessa. Non abbastanza, però, per i tanti che aspettavano di vederla splendente nel suo vestito bianco, memori anche dei tanti sogni che i matrimoni dei principi monegaschi hanno regalato a generazioni di romantici.

Impossibile dimenticare l’abito da favola di nonna Grace, possibile che la pur moderna e giovane Charlotte non avesse voglia, anche lei, di calarsi nella favola?

C’era da aspettare solo l’arrivo della sera e il ricevimento nuziale, perché al calar del sole la principessa iniziasse a splendere davvero come una stella nel suo magnifico abito bianco firmato Chanel.

Spalle scoperte, niente spalline e un bellissimo drappeggio sulla scollatura. La sposa brilla anche grazie a una meravigliosa collana di diamanti appartenuta a nonna Grace, alla quale, nell’apice della sua felicità, la nipote assomiglia davvero tanto. Icona di stile della sua generazione, Charlotte ha ereditato il fascino glamour della star hollywoodiana divenuta principessa.

Accanto a lei, a scrutare con la sua principessa l’infinito blu su una terrazza sul mare, c’è Dimitri, anche lui bellissimo in bianco.

Il vero effetto speciale della foto però, a guardarla bene, è lo sguardo dell’uno dentro quello dell’altra, che racconta tutta la magia di un amore non sempre facile, ma profondo e vero. E che i due hanno deciso ieri, sarà per sempre.

Chi dice che le principesse moderne non vogliono le favole?