Charlotte Casiraghi, i look da favola al Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi compie 34 anni ed è sempre la più bella, tanto da oscurare persino l’impeccabile Kate Middleton e l’affascinante Meghan Markle. Riservata, splendida e inquieta come mamma Carolina di Monaco, è la reale europea più amata. Complice un’eleganza innata e un fascino che non finisce di stupire e ammaliare.

Nonostante la fortuna di nascere in una famiglia come quella dei reali di Monaco, Charlotte ha dovuto fare i conti con sfortune e dolori. La sua vita sentimentale è stata spesso travagliata, con storie d’amore finite male e relazioni arrivate al capolinea in breve tempo. A soli 25 anni si è fidanzata con l’umorista e regista Gad Elmaleh, di quindici anni più grande, da cui ha avuto nel 2013 il primo figlio Raphael. Una love story da sogno, terminata bruscamente due anni dopo.

Nel 2018 Charlotte Casiraghi ha ufficializzato la storia d’amore con Dimitri Rassan. Bellissimi e famosi entrambi, provenienti da famiglie influenti, si sono giurati amore eterno nel 2019 dopo la nascita del loro primo figlio, Balthazar. Una relazione che, secondo i gossip, non sarebbe immune da gelosie, crisi e rotture improvvise.

Esperta di moda, sportiva e splendida, Charlotte ha ereditato tutta la bellezza da nonna Grace Kelly a cui somiglia moltissimo. Sesta in linea di successione al trono, è legatissima alla sorella Alexandra di Hannover e gelosa della propria privacy. Non è dato sapere come festeggerà il suo 34esimo compleanno, nè se al suo fianco ci sarà il marito Dimitri Rassan. Di certo, fra mistero e delicatezza, la giovane Casiraghi è in grado di oscurare anche i reali più in vista, come quelli di Inghilterra.

Di fronte a Charlotte non può nulla nemmeno l’hollywoodiana Meghan Markle, fresca di Megxit con Harry, o la sempre impeccabile Kate Middleton, che si prepara ad affiancare sul trono William. Inquietudine e mistero, rendono la Casiraghi affascinante e inafferrabile. A svelarlo, qualche tempo fa, era stata proprio lei, raccontando la genesi di Arcipelago delle Passioni, il suo primo libro scritto con il filosofo Robert Maggiori. “Ho sempre avuto un’inquietudine di fondo – aveva spiegato -, che mi ha portata a interrogarmi su quello che mi succede e a prendere coscienza della fragilità dell’esistenza”.