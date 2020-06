Charlene di Monaco radiosa: il ritorno in pubblico al fianco di Alberto

editato in: da

Torna a brillare, la bella Charlene di Monaco: per la Principessa sempre triste sembra essere iniziato un nuovo periodo carico di impegni e di luce. La bionda ex nuotatrice, che negli ultimi mesi aveva regalato ai suoi follower dei suggestivi scatti dei figli, è tornata a posare insieme al suo consorte, Alberto di Monaco.

Una foto che sembra confermare le voci che vedrebbero i due più vicini che mai. Secondo la cronaca rosa monegasca, infatti, il periodo che Alberto di Monaco ha dovuto passare lontano da Charlene e dai suoi figli, confinati per un mese nella tenuta di Roc Angel, sarebbe servito a fargli riscoprire l’antico amore che li univa.

Questo amore riscoperto sarebbe stato sottolineato anche dal fatto che una volta guarito il Principe Alberto è corso a Roc Angel per riunirsi con la sua famiglia. Da allora, il sovrano si allontanerebbe da Charlene solo per casi di assoluta necessità e avrebbe persino riscoperto la gioia di giocare con i gemelli Jacques e Gabriella.

Alberto gestirebbe fianco a fianco con la moglie alcune faccende importanti, compresa la diffusione dei test a Monaco per impedire il ritorno dell’emergenza sanitaria. E starebbe anche supportando la fondazione benefica di Charlene, che si sta adoperando per creare e distribuire mascherine a tutti i monegaschi.

A testimoniare questa cooperazione tra i coniugi è stata anche la foto pubblicata da Charlene: i due appaiono insieme per il lancio di una nuova campagna della Princess Charlene Foundation in Sudafrica. Questa iniziativa sarebbe nata proprio da un incontro di idee di Alberto e Charlene: mobilitarsi per il Sudafrica, Paese d’origine di Charlene e mettere in palio per chi donerà e farà da testimonial un posto al Gran Premio di Monaco del 2021, grande passione di Alberto.

Nonostante la presenza della mascherina, Alberto e Charlene appaiono sorridenti e distesi, oltre che più vicini che mai. Pare quasi di vedere tutta quella tenerezza che era mancata finora e che aveva provocato una profonda insofferenza in Charlene. Persino lo slogan ideato per la campagna sembra romantico:

We are strong together!

Siamo più forti insieme!, dice Charlene. Che sia anche un riferimento al legame ritrovato con il marito? Di certo i suoi fan non vedono l’ora di vedere il suo splendido sorriso, per ora celato sotto la mascherina.