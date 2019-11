Celentano, Adrian rischia la chiusura dopo il flop. Interviene Mediaset

editato in: da

Adrian, lo show di Celentano, rischia la chiusura dopo l’ennesimo stop e Mediaset interviene per fare chiarezza. Nelle ultime ore si è parlato molto del ritorno in tv del Molleggiato con il suo discusso programma. Gli ascolti bassi e le polemiche qualche mese fa ne avevano causato la chiusura in anticipo e anche questa volta potrebbe andare così.

Almeno secondo quanto svelato da Dagospia che, valutando lo share basso registrato da Adrian nella prima puntata, aveva paventato una veloce chiusura dello show. “Dopo il floppone di ieri sera – si leggeva sul portale di Roberto D’Agostino -, Mediaset sta pensando di ridurre a 3, al massimo 4 (sulle 5 previste), le puntate dello show precotto del Molleggiato.

Un’ipotesi prontamente smentita dal Biscione in queste ore. “Celentano è tornato e ha illuminato Canale 5 con la sua energia, il suo talento, la sua personalità – ha spiegato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 -. Fra i suoi show, “Adrian Live – Questa è la storia…” svetta tra i più iconoclasti e visionari, e va ad aggiungersi ai tanti primati di un artista che ha sempre anticipato tempi e mode […] Un inedito melting pot che ha reso Adrian Live un grande spettacolo. Un evento che la rete ammiraglia Mediaset ha regalato, con orgoglio, al suo pubblico”.

Sembra dunque che Mediaset, nonostante gli ascolti bassi, non sia intenzionata a ridurre Adrian che andrà in onda per altre quattro puntate come previsto. Il primo appuntamento non ha ottenuto i risultati sperati nonostante il tentativo di Celentano di rivoluzionare lo show. La presenza di alcuni big della televisione (Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Massimo Giletti e Carlo Conti), il duetto con Ligabue e il monologo di Alessio Boni, non sono riusciti a convincere il pubblico.

La formula del Molleggiato, fra lunghe pause, colpi di scena e discorsi che fanno riflettere, non è piaciuta. I telespettatori non hanno perdonato a Celentano le accuse fatte i diretta e la minaccia di andarsene (poi non rispettata) dopo che nessuno, o quasi, era riuscito a comprendere il significato di Adrian.