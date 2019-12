Cecilia Rodriguez: “Il paragone con Belen mi ha fatto male&...

editato in: da

Cecilia Rodriguez racconta il legame con Belen e il paragone con la sorella maggiore che spesso l’ha fatta soffrire. Classe 1990, è la più piccola della famiglia Rodriguez, arrivata dopo Jeremias, nato nel 1989, e Belen, nata nel 1984.

La modella è arrivata in Italia dall’Argentina qualche anno dopo la sorella maggiore e ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo alcune ospitate televisive si è fatta conoscere dal pubblico grazie al Grande Fratello Vip, dove ha vissuto un’intensa storia d’amore con Ignazio Moser. La love story, iniziata dopo l’addio a Francesco Monte di fronte alle telecamere, ha appassionato milioni di telespettatori e reso Cecilia molto popolare.

Oggi la showgirl è serena, ma ha confessato di aver sofferto molto in passato a causa dei paragoni con Belen. Ospite di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia, ha raccontato il suo legame con la moglie di Stefano De Martino.

“Col tempo ho imparato a gestire le critiche – ha spiegato -. All’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti”.

Nonostante le critiche e i paragoni, Cecilia ha un legame fortissimo con Belen Rodriguez. La showgirl argentina non ha mai nascosto di essere molto legata alla sua famiglia che da tempo si è trasferita in Italia proprio per starle accanto. Per rispetto nei confronti di Belen, la sorella ha svelato di aver interrotto i rapporti con Andrea Iannone, ex compagno della modella.

“Ho chiuso i rapporti con Andrea Iannone per rispetto della mia famiglia – ha detto -. Mentre Giulia De Lellis l’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta, ma non siamo mai state amiche, l’amicizia è altro!”.

Nel frattempo la sua love story con Ignazio Moser procede a gonfie vele. Mentre Belen e De Martino sognano le nozze bis e un altro figlio, Cecilia vuole aspettare ancora. “Matrimonio? Sono un pò frenata su questo al momento – ha raccontato -, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora”.