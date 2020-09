Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si starebbero riavvicinando

editato in: da

Nuovo colpo di scena nella storia d’amore fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due, che si erano allontanati (e lasciati), nelle scorse settimane, si starebbero riavvicinando. A svelarlo è Dagospia secondo cui dopo la lite e l’addio al Just Cavalli in Sardegna, la coppia avrebbe deciso di riprovarci. Nelle ultime settimane Ignazio e Cecilia sono stati molto distanti: lei si è rilassata con Belen Rodriguez a Capri, mentre lui si è divertito con l’amico Andrea Damante in Costa Smeralda.

Ora però, terminate le vacanze, il ciclista trentino e la modella avrebbero deciso di riavvicinarsi. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello Vip quando Cecilia era ancora fidanzata con Francesco Monte. La love story, iniziata sotto i riflettori, era continuata anche lontano dalle telecamere. Durante il lockdown, trascorso in Trentino, la Rodriguez aveva confessato di sognare un figlio con il compagno.

Poi la lite in Sardegna, la partenza improvvisa della giovane Rodriguez e le vacanze separate che avevano confermato la crisi. Secondo alcune indiscrezioni dietro l’addio ci sarebbe la gelosia di Cecilia, infastidita dall’attenzione che molte donne riservano a Ignazio. Non a caso si è parlato più volte di un flirt con Anna Safroncik, smentito dall’attrice, e di attenzioni del ciclista nei confronti di Diletta Leotta, single dopo la fine dell’amore con Daniele Scardina.

I diretti interessati per ora non hanno rilasciato dichiarazioni. Di certo qualcosa sta accadendo a giudicare dalle dichiarazioni del giovane Moser che su Instagram ha raccontato di voler ripartire e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. “Spegnere per ripartire – ha scritto -, penso che ogni tanto sia necessario, in un certo senso, uscire da noi stessi e dalla nostra routine per guardarci dall’esterno e capire se la direzione presa sia quella che davvero ci rende felici, che davvero ci rende orgogliosi di quello che siamo e quello che stiamo costruendo. Come avrete notato è proprio quello che ho fatto in queste settimane, lontano da tutto e tutti anche da me stesso, a tratti. Ma ora è arrivato il momento di ripartire e ovviamente cercherò di farlo con il sorriso!”.