Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser felici su Instagram: la crisi è smentita

editato in: da

Belen Rodriguez, i bikini più belli dell’estate su Instagram

Se per Belen Rodriguez quello attuale è un momento non certo tranquillo dal punto di vista sentimentale, per sua sorella Cecilia le cose sono molto diverse. La più piccola di casa Rodriguez, classe 1990, è infatti felice con il fidanzato Ignazio Moser, conosciuto durante la partecipazione al Grande Fratello Vip (entrambi erano concorrenti del reality).

La coppia, che festeggia tra poco tre anni d’amore, ha smentito le recenti indiscrezioni che parlavano di una crisi. Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato sono infatti apparsi nelle Stories di lei felici e affiatati in aereo.

Nei pochi secondi di video pubblicati dalla Rodriguez, si vedono lei e Ignazio che scherzano mentre sono seduti ai loro posti e attendono il decollo. Poco dopo, la sorella minore di Belen Rodriguez ha rivelato la destinazione del volo: Porto Cervo, una delle più esclusive località della Sardegna.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano ‘messo in allarme’ i loro tanti fan non postando per diverso tempo foto assieme sui rispettivi social e concedendosi una piccola vacanza separati, lui con gli amici e lei con le donne più importanti della sua vita, mamma Veronica e Belen.

Come dimostrano le Stories pubblicate da Cecilia lunedì 10 agosto, si è trattato, a quanto pare, di una scelta per nulla connessa ad attriti nel loro rapporto. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il cui amore ha resistito al periodo post reality e sta andando avanti ormai da anni, sono infatti sereni e hanno iniziato una vacanza assieme nella meravigliosa Sardegna.

Durante la prima sera sull’isola, che si può vedere dalle Stories pubblicate da Ignazio Moser hanno incontrato un amico, l’influencer ed ex tronista di Uomini & Donne Marco Cartasegna (che nell’ottobre del 2019 ha tenuto in Parlamento un lungo discorso sul cyberbullismo).

Non c’è che dire: le voci che parlavano di una crisi tra Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio sono state prontamente smentite non con dichiarazioni ufficiali, ma con poche e chiare immagini di quotidianità che vedono la coppia – per la quale alla fine del mese di giugno si era parlato di una futura gravidanza – unita, sorridente e pronta a vivere un’estate speciale all’insegna dell’amore e del relax.