Belen e Stefano De Martino, storia di un amore ancora al capolinea

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero in crisi. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Novella 2000, i due starebbero attraversando un periodo complicato, causato da alcune amicizie del ciclista trentino. Da tempo la sorella di Belen e l’ex gieffino non postano su Instagram foto che li ritraggono insieme. Lei si è concessa una vacanza con la sorella, reduce dalla fine dell’amore con Stefano De Martino, e la madre, mentre lui si è divertito per qualche giorno con gli amici.

Nel 2017, Cecilia era entrata nella casa del GF Vip, conquistando il pubblico. All’epoca era legata a Francesco Monte, ma si era innamorata di Ignazio Moser, iniziando con lui una relazione durante il reality. “Dopo il reality ho provato a non ascoltare nulla – aveva confessato qualche tempo fa a Vanity Fair -, perché per la prima volta dentro a quel programma avevo fatto quello che mi andava di fare senza ascoltare i consigli degli altri. Io sono sempre stata una che prima di fare qualsiasi passo importante, ha sempre chiesto consiglio a quelli che mi stavano intorno… lì, invece, non potevo. Ho fatto solo quello che sentiva Cecilia. E a distanza di due anni sono sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta. Certo, ho sbagliato, ho mancato di rispetto a un paio di persone perché il contesto non era quello giusto, ma finalmente sono stata me stessa”.

Cecilia e Belen sono molto legate ed è stata proprio la Rodriguez a consigliare alla sorella di trasferirsi in Italia qualche tempo fa. La showgirl argentina, ora più che mai, ha deciso di trascorrere del tempo con la sua famiglia, cercando conforto dopo l’addio a Stefano De Martino. Il conduttore e la modella, che erano tornati insieme circa un anno fa, si sono lasciati nuovamente. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, nè quali siano i motivi della rottura. Belen ha ritrovato il sorriso accanto a Gianmaria Antinolfi, con cui la love story sarebbe già conclusa, mentre il presentatore di Made In Sud ha sempre respinto tutti i gossip su nuovi flirt.