Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: così ci siamo innamorati

Belli, famosi, giovani e innamorati: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo la loro prima esperienza da conduttori televisivi con Ex on the beach Italia, in onda ogni mercoledì su MTV.

Nella nostra intervista ci hanno raccontato della loro nuova avventura con il dating show che è già un enorme successo social. Ci hanno svelato che cosa li attrae l’uno dell’altra e soprattutto hanno chiarito che per il momento non si sposeranno.

Ci parlate della vostra nuova avventura professionale, Ex on the beach Italia?

Ignazio: Abbiamo colto al volo questa occasione che ci è sembrata un ottimo trampolino di lancio nell’ambito della conduzione. È da tanto che l’aspettavano e speravamo in un’opportunità simile. Ed è arrivata da un’emittente, Mtv, molto vicina al nostro stile di vita, giovane e ironico. È stata un’esperienza molto divertente che abbiamo vissuto quasi con incoscienza. Comunque ci siamo preparati prendendo lezioni di dizione.

Cecilia: Il mio accento è difficile da eliminare, ma ce la metterò tutta.

A proposito di conduzione, vi piacerebbe un’esperienza a Sanremo? Cecilia, tua sorella Belen ha già calcato il palco dell’Ariston?

Cecilia: No, a me no. Mi mette solo ansia. Io sogno sempre che mia sorella Belen mi dice: ‘Vai, devi salire sul palco. Tocca a te, devi cantare’. E io le rispondo: ‘Non posso’…. Sanremo comunque è troppo. Magari tra qualche anno. Preferisco fare show comici. Non ci sto a fare cose troppo serie.

Cecilia, ti senti più realizzata in veste di modella o di conduttrice tv?

Mi trovo più a mio agio davanti a una macchina fotografica, mentre davanti alla telecamera ho più ansia perché devo parlare. Potrei comunque pensare a entrambe le carriere. Continuare come modella, finché ho il fisico e intanto prepararmi per la televisione.

Cecilia, durante la trasmissione Rivelo ha raccontato per la prima volta di quando hai sfiorato la bulimia, come ne sei uscita?

Premetto che la mia famiglia se l’è presa un po’ con me per averne parlato prima a Rivelo che in casa. Ho raccontato questa mia esperienza proprio per dare un messaggio alle ragazze su quanto sia importante condividere questo problema con la propria famiglia. Io per fortuna ne sono uscita subito, appena ho capito che stavo facendo una cosa sbagliata, ho avuto la forza di superarla. Il mio problema, che è durato davvero poco, è nato quando mi hanno imposto un ritmo di lavoro molto serrato, per cui non mangiavo niente a pranzo. E quando la sera arrivavo a casa mi abbuffavo. Ma dopo due settimane mi sono data una regolata.

Cecilia, hai un consiglio da dare alle ragazze che in qualche modo possono diventare vittime di questo disturbo?

Innanzitutto dico che devono accettarsi per quello che sono ed essere psicologicamente forti. Ma nel momento in cui si sente che qualcosa non va, è bene chiedere aiuto alla propria famiglia.

Cecilia cosa ti piace di più di Ignazio?

Il suo modo di affrontare la vita, mi piace il fatto che abbia sempre un sorriso in ogni situazione e per ogni persona. Mi piace la sua positività.

Ignazio cosa ti piace di più di Cecilia?

Quello che mi ha colpito di Cecilia è la sua bontà d’animo, è la ragazza che tutte le mamme vorrebbero per il proprio figlio. È molto onesta, molto pura pur vivendo in un mondo che facilmente ti contamina. Lei è sempre salda sui suoi principi, molto pulita. E questo mi ha fatto molto innamorare di lei.

A questo punto dovete rivelarci quando vi sposerete?

Cecilia: adesso non voglio sposare Ignazio. Ma quando decideremo, lo comunicheremo direttamente a tutti su Instagram.

Ci svelate il segreto della vostra forma fisica perfetta?

Cecilia: quello che ci fa bene è la felicità.

Ignazio: questo vuol dire che non ha voglia di allenarsi in palestra. In realtà Cecilia – rispondo io per lei – non fa assolutamente niente. Nessuno ci crede ma è così. Mentre io mi concedo qualche sfizio in più a tavola e al bar, però mi alleno molto. Abbiamo due metodi completamente diversi per mantenerci in forma.

Cecilia: ho ancora un po’ di tempo. Dopo i 30 anni andrò in palestra.