Caterina Balivo, l’abito da sera cede. La rivelazione su Instagram

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ha confessato sul suo profilo Instagram che l’abito da sera indossato per la serata di gala dell’Academy in Rome a Palazzo Barberino le ha dato qualche problema.

La presentatrice napoletana ha infatti rivelato che il vestito è di 15 anni fa e, prosegue, “Ammetto che a fine serata stava un po’ cedendo…del resto il tempo passa per tutti”. Si tratta di un abito a drappo rosa, a vita alta, senza maniche con spacco profondo e decori con cristalli sulla cintura.

Su Instagram Caterina posa da diva accanto a una gigantografia della statuetta degli Oscar e sembra proprio una star di Hollywood. Fortunatamente, la mise non l’ha messa eccessivamente in imbarazzo ed ha resisto fino al termine dell’evento. La Balivo, come Kate Middleton e Letizia di Spagna, sfrutta l’arte del riciclo che a volte però può creare qualche disagio.

Dopo l’abito da favola, in tv a Vieni da Me ha sfoggiato un look rock, total black, firmato Marella, con stivaletti dal tacco stiletto. Con questa mise ha accolto i suoi ospiti, Maria Amelia Monti e Vera Santagata. E durante le interviste la conduttrice ne ha approfittato per prendere le difese di Francesco Facchinetti dagli attacchi degli hater, dopo la dichiarazione sui figli che gli hanno cambiato la vita.

La Balivo mette tutti a tacere con una semplice frase: “Ognuno ha il suo pensiero”. E le critiche sterili sui social vengono bollate così: “Che noia”.