Caterina Balivo, Valerio Scanu si commuove a Vieni da Me

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Valerio Scanu.

Frizzante come sempre, la presentatrice lo accoglie con un abito di seta d’oro e scarpe altissime dello stesso colore.

Il cantante si confessa sulla sua vita professionale e privata, senza nascondere le proprie emozioni, tanto da commuoversi in studio.

Scanu si sottopone al gioco del Volevo dirti e risponde alle domande inviate tramite video-messaggi. Manuela Arcuri ricorda quanto Valerio sia bravo nelle imitazioni, infatti durante lo show Tale e Quale si era distinto per le sue doti. Red Ronnie invece gli chiede come riesce ad andare avanti nonostante le critiche. Il cantante è molto schietto nella sua risposta e si toglie qualche sassolino dalla scarpa:

Sicuramente chi arriva da un talent viene etichettato… La stessa giuria di qualità di Sanremo che mi ha dato zero, mi dava del fenomeno per le mie interpretazioni a Tale e Quale Show.

Ma ciò che ha turbato profondamente il cantante è stato il video dell’amica storica, Irene che si rivolge a lui così:

Tu sei speciale per me, dietro alla maschera nascondi una grande sensibilità e generosità. Ricorderò i nostri duetti e lo scorso Natale passato insieme, non smetterò mai di ringraziarti. Prometto che starò accanto al passo tuo.

Scanu si commuove e risponde:

Trovare degli amici veri è difficile, lei è sempre stata accanto a me. Vi odio perché questi video messaggi mi toccano molto.

Intanto su Instagram i fan di Valerio non riescono a far a meno di notare il suo nuovo look. Riccioli e boccoli sono spariti a favore di un taglio rasato che però non piace a tutti. In molti rimpiangono la sua folta chioma:

Ero rimasta che avevi i capelli.

