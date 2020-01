Caterina Balivo trionfa e Milena Miconi si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo, scaramantica, si porta il corno portafortuna in studio, visto la data nefasta: venerdì 17. Forse il suo intento è quello di superare ancora una volta se stessa, infatti Vieni da Me col 14% di share si attesta il programma più seguito nella sua fascia oraria.

La scaramanzia della presentatrice accende il dibattito su Instagram e divide i follower. C’è chi condivide e chi invece la critica. Ma tutti concordano sulla bravura della Balivo

Un vero e proprio trionfo per la bella Caterina che inanella un successo dietro l’altro come con l’intervista a Nathalie Guetta, ovvero Natalina, la perpetua di Don Matteo. Per la puntata del venerdì la Balivo sceglie un abito scintillante bianco e accoglie nel suo salotto Milena Miconi col marito Mauro Graiani.

I due si sono raccontati senza filtri, non risparmiando confessioni intime sul ménage di coppia. Graiani e Miconi si sono recentemente sposati alle Terme di Caracalla, dopo 18 anni d’amore e due figlie, Sofia e Agnese.

L’attrice ha rivelato la sua paura di convolare a nozze dopo un precedente matrimonio, ma alla fine si sono decisi, rendendo felicissime anche le loro bambine. Poi ha raccontato del loro primo incontro: “Era autore e regista di un programma televisivo, lo incontrai all’aeroporto: dovevamo partire per Santo Domingo. L’ho conosciuto sull’aereo, mi ha raccontato cosa sarebbe successo in quella settimana, non mi era tanto simpatico“. Evidentemente le cose sono cambiante tra loro…

Michela non si sottrae a raccontare dettagli intimi sul marito: “Lui è il più bollente, è sempre pronto”, ma è anche il più geloso tra i due. A questo punto Graiani svela una caratteristica segreta della moglie: un rumore particolare che fa per schiarirsi la gola. La Miconi prende con ironia la rivelazione e riproduce il suono per la gioia del pubblico. Qualcuno si precipita a commentare sul profilo della Balivo: “Il verso di milena lo faccio anche iooooo ahahahahah”.