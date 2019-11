Balivo travolta dalle polemiche: Sgarbi la mette in difficoltà e lei chiarisce

editato in: da

Vittorio Sgarbi mette in difficoltà Caterina Balivo a Vieni da Me e la conduttrice viene travolta dalle polemiche per una frase sulle donne. L’ultima puntata dello show Rai è stata particolarmente difficile da gestire per la presentatrice che ha avuto a che fare con il critico d’arte.

Sgarbi è stato protagonista del momento della Lavatrice dove ha inscenato uno scambio di battute piuttosto acceso con la Balivo, divertendosi a provocarla. “Tuo marito ti ha sposata in chiesa?”, ha chiesto Vittorio, parlando di Guido Maria Brera. “No, era già sposato” la risposta di Caterina, che poco dopo si è sentita replicare: “Io andrei bene per te allora”.

La presentatrice ha cercato di arginare le battute del critico d’arte, ma senza successo. “Hai un marito ‘usato’. Aveva già avuto un’altra moglie” ha detto Sgarbi e la Balivo ha replicato ironicamente: “Bisognava fare le prove!”. Poco dopo la conduttrice ha chiesto al critico d’arte se sapesse fare la lavatrice.

“No, io non faccio nulla – ha spiegato lui a Vieni da Me -. Io ho una visione e ti devo dire una cosa: le donne devono stare in casa e gli uomini devono andare fuori”. A quel punto la Balivo ha risposto all’ospite con una battuta ironica: “Posso dire che hai quasi ragione? La penso come te! Noi donne a casa!”. In tanti però non hanno compreso il senso delle sue parole e l’hanno attaccata sui social.

Lo scambio di battute con Sgarbi ha scatenato una pioggia di critiche da cui Caterina si è difesa prima su Twitter poi su Adnkronos. “Ma come si fa a pensare che parlassi seriamente? – ha detto lei, sfogandosi dopo le polemiche -. Sono una conduttrice donna che lavora da 20 anni in televisione, che va tutti giorni a lavorare almeno 8 ore come fanno tutte le donne, sono sposata e ho tre figli in casa, come si fa ad immaginare che io sia contro l’autonomia delle donne? Io non facevo l’ospite – ha concluso -, sono la conduttrice del programma, mi sembra che più di un utente abbia usato la mia frase sarcastica per avere qualche condivisione e qualche retweet in più!”.