Caterina Balivo tenera mamma su Instagram. Il segreto delle foto sola con Cora

Caterina Balivo in vacanza tra figli e costumi top

Caterina Balivo finalmente è in vacanza e si gode le sue giornate al mare coi figli.

La presentatrice di Vieni da Me ha pubblicato alcune tenere foto che la ritraggono con Cora, la figlia più piccola nata il 16 agosto 2017. Manca all’appello il primogenito, Guido Alberto. Ma il mistero è subito chiarito dalla bella Caterina che scrive:

Cora, Guido Alberto che scatta ed io vi auguriamo una buona settimana!!!!

Dunque, il maschietto, classe 2012, è l’autore delle foto che la mamma condivide con orgoglio sui social. La Balivo sorridente e abbronzata indossa un costume intero, le gambe sono nascoste da un pareo e ai piedi ha un paio di ciabattine bianche. Completano il look, una fascia alta nei capelli, accessorio che la conduttrice ama molto, e una colorata borsa di paglia. Sua figlia Cora la tiene per mano, prima posa distratta, poi si annoia e fa capire alla mamma che se ne vuole andare.

La bimba, due anni tra un mese, è tenerissima col suo prendisole a righe blu e bianche e i sandaletti.

I fan della conduttrice sono in visibilio. Gli scatti in poche ore sono virali e i commenti su Instagram sono migliaia. Tutti si precipitano a fare i complimenti a mamma Balivo e scrivono:

Che belle che siete, come vorrei vedere il volto della tua bambina e annoverarlo con quelli delle mie nipotine

E ancora:

Che tenerezza vedere la sua manina stringere il tuo dito 💝

Qualcuno si chiede perché Caterina non mostri mai il figlio più grande:

volevo dire che sei sempre con cora e giuro Alberto non lo vedo mai

Ma la risposta a questo quesito amletico arriva direttamente da una fan della Balivo:

Caterina lo dice spesso che il figlio non vuole farsi fotografare

E anche questo segreto è stato svelato.

La Balivo può continuare tranquilla le sue vacanze in attesa di tornare in televisione a Vieni da Me, dove è stata riconfermata, il prossimo settembre.