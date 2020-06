Caterina Balivo su Instagram divide tra bikini e costume intero

editato in: da

Caterina Balivo: foto su Instagram tra bikini e look da mare

Caterina Balivo si gode le vacanze al mare e su Instagram si diletta a incantare i fan con foto che la ritraggono in costume. Ma proprio la scelta tra il bikini e l’intero divide i follower che si precipitano a dire la loro.

Caterina Balivo, come ogni estate, si diverte a raccontare sulla pagina Instagram le sue giornate in spiaggia. Dopo l’addio definitivo a Vieni da Me, la presentatrice si rilassa tra piscine, onde e panorami mozzafiato. Con lei ci sono i suoi figli, Guido Alberto e Cora, nati dall’amore per Guido Maria Brera.

Come è noto la bella Caterina ha una predilezione per i costumi interni. Ma quest’anno sta sfoggiando bikini interessanti. Dopo il modello vintage, eccola indossare nella vasca idromassaggio un due pezzi blu elettrico che mette in risalto il décolleté. La presentatrice arricchisce la mise con una fascia arancione tra i capelli.

Poi passa al mono pezzo. Un classico costume intero blu, dalle spalline sottili. A completare il look, cappellone animalier e maxi occhiali da sole dallo stile retrò.

Bikini o intero? I fan si dividono ma il due pezzi ha il sopravvento e su Instagram commentano: “Ma che costumi metti? Il bikini l’hanno sdoganato 70 anni fa.. 😂”. E ancora: “Meglio il 2 pezzi”, “secondo me con il bikini stai molto meglio!!”. Mentre se dovete scegliere per voi il costume, prendete spunto dai modelli must have del 2020.

Sempre sul profilo social della Balivo, c’è un dettaglio che non passa inosservato: i piedi nudi che qualcuno definisce “piedini d’oro”. Un particolare della presentatrice che fa da sempre impazzire i suoi fan. E lei non manca di accontentarli mostrandosi spesso scalza.

Sebbene Caterina sia in vacanza, si susseguono voci sul suo futuro in tv. Terminata l’avventura a Vieni da Me, la presentatrice non ha escluso di prendere in considerazione proposte anche da Sky e da La7.