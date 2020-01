Caterina Balivo stratosferica a Vieni da Me. E Giovanni Vernia si confessa

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo sa come incantare il suo pubblico e a Vieni da Me si presenta con un mini dress nero che lascia tutti senza fiato.

La presentatrice arriva in studio con il suo solito stile frizzante indossando un abitino nero con collo scintillante che lascia scoperte le spalle e le gambe. Mentre ai piedi calza degli stivaletti neri con piccole borchie. Completano il look il caschetto perfetto, labbra e unghie rosse.

I fan sono letteralmente in visibilio. E lei li manda in solluchero quando condivide un selfie su Instagram. I complimenti non si sprecano: “Ma quanto sei bella…. Ti sto guardando in diretta… 😍”. E ancora: “Bellissima e stupenda”, “Oggi proprio bella”. Tutti poi sono concordi nel ritenere irresistibili le gambe della Balivo definite “stratosferiche”. E come poter contraddire questa affermazione?

Intanto a Vieni da Me Caterina accoglie Giovanni Vernia che si sottopone all’intervista della Cassettiera. Il comico rivela che deve la sua carriera nello spettacolo alla moglie, Marika Sacco: “Quando feci Zelig ero country manager di questa azienda americana. Percepivo anche uno stipendio importante. Ho tenuto insieme le due vite per un anno, poi nel 2009 ebbi l’ultimatum dalla mia agenzia. Io non volevo lasciare il lavoro, mia moglie mi disse di provarci“.

La bella Balivo raccontando dello spettacolo di Vernia a Genova commette una piccola gaffe: “Ma sarà gratis? So che i genovesi sono tirchi”. A salvarla ci pensa il comico che replica: “I genovesi non sono tirchi, non hanno molto ottimismo”. E l’imbarazzo è superato.