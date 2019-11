Caterina Balivo, Stefania Orlando si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo apre la settimana di Vieni da Me con Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi.

La Balivo accoglie i suoi ospiti con una mise sensuale che ancora una volta gioca con le trasparenze. La presentatrice appare in studio con una morbida casacca in tulle nero, che svela la lingerie scura, abbinata a un paio di leggings in pelle lucida. La bella Caterina lascia senza fiato il pubblico, già entusiasta nell’accogliere Stefania Orlando e consorte.

I due sono convolati a nozze la scorsa estate e ripercorrono il giorno fenomenale del loro matrimonio e confessano anche che per un po’ dovranno separarsi. Il musicista infatti si trasferirà per tre mesi in Olanda per uno spettacolo con Anastacia.

L’Orlando ci tiene a sottolineare che Simone è il suo “amore vero”. E racconta la scelta di fare un matrimonio in bianco: “Erano tutti in bianco per esorcizzare il fatto che la sposa fosse in bianco: non essendo io di primo pelo, tutte le mie bellissime amiche sono venute tutte in bianco ed hanno realizzato il nostro desiderio, che l’immagine del matrimonio fosse tutta in bianco”. E non manca di punzecchiare la Balivo che è stata invitata alle nozze ma non si è presentata.

Poi le confessioni si fanno private. Stefania infatti racconta delle proposte indecenti che riceve, persone che dietro compenso economico vorrebbero essere trattati da lei come degli schiavi, addirittura “essere calpestati con i tacchi e vogliono essere trattati male. Io non ho mai accettato ovviamente”, precisa l’Orlando.

La conduttrice, classe 1966, ha poi raccontato del suo desiderio di maternità: “Io non ho mai sentito questo desiderio di diventare mamma: quando ci siamo sposati, mia nipote ci ha portato le fedi ed è come se fosse scattato qualcosa dentro di me. Ho pensato anche a Simone, mi sono detta che magari anche a lui piacerebbe. Io volendo potrei ancora avere dei figli in modo naturale e mi sono detta perché no? Non ho scartato questa possibilità: sarà un po’ più difficile, ma non è mai troppo tardi. Mi do un limite, però…”.