Caterina Balivo splendida in nero e Luca Ward commuove a Vieni da Me

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo ospita ancora una volta Luca Ward a Vieni da Me.

La presentatrice lo accoglie con un look mozzafiato: mini dress nero che gioca con le trasparenze e décolletée scintillanti dal tacco vertiginoso.

Ward racconta di sé e dei risvolti più intimi della sua vita, dalla adolescenza segnata dal dolore per la morte del padre alla lite col fratello e la figlia. L’attore commuove e fa venire la pelle d’oca in studio:

Avevo tredici anni quando mio padre è morto di aneurisma. Mamma non lavorava perché con tre figli era impossibile. È stato un momento particolare.

Ricorda la missione che suo padre gli ha dato, poco prima di morire:

Prima che papà entrasse in coma. Mio padre chiese a mia madre dei soldi. Farneticava, poverino. Lei gli mise in mano dei soldi. Lui mi diede questi soldi e mi disse: adesso ci devi pensare tu. Ancora oggi, quando racconto questa cosa, mi viene la pelle d’oca. Quelle parole le ho prese alla lettera.

Il giorno dopo la scomparsa del padre, Ward ha iniziato a lavorare in un’agenzia di traslochi:

Raramente piango. Ma quando penso a mio padre mi scendono le lacrime.

Luca parla anche del rapporto con suo fratello Andrea. I due non si sono parlati per diverso tempo. Ward spiega che tutto è degenerato quando voleva lasciare al fratello il suo posto a 100 vetrine. La produzione era entusiasta dell’idea, ma lui rifiutò perché non voleva separarsi dalla moglie e dai figli. Questa decisione scatenò il contrasto tra i due. Spiega Luca:

Non è voluto andare perché sarebbe stato lontano dai figli e lì nacque la lite perché io gli dissi che doveva pensare alla sua carriera.

Ora però si sono riappacificati. Ma Ward ha avuto anche seri contrasti con la figlia Guendalina. Oggi hanno un rapporto splendido, ma per 5 anni lei si era totalmente chiusa nei confronti del padre tanto da rifiutarsi di parlargli: