Caterina Balivo in bikini su Instagram: svela la sua passione per i proverbi

Caterina Balivo: foto su Instagram tra bikini e look da mare

Caterina Balivo condivide su Instagram alcune foto che la ritraggono in bikini e lascia senza fiato. È una rarità vederla indossare il due pezzi, di solito preferisce i costumi interi. E anche lei nelle Storie sottolinea la sua originale mise da spiaggia: “Avete notato mi sono messa anche il due pezzi, a vita alta naturalmente”.

La bella Caterina indossa infatti un particolare bikini nero, in stile pin-up anni ’50: reggiseno a fascia, manichine alla schiava e slip con rouches in vita che esaltano la pancia piatta e il vitino da vespa. La Balivo ironizza: “Aspettate, devo tirare la pancia, devo fare quella tutto l’anno ha faticato per la prova costume”. E toccandosi il pancino: “Come se avessi avuto 100 figli”.

In realtà, Caterina Balivo non ha bisogno della lingerie contenitiva, la presentatrice è in forma forma e la scelta del bikini manda in visibilio i fan che si precipitano a farle i complimenti. “Questo costume ti sta da Dio 🤗”. “Il tuo costume è splendido”. “Comunque , se posso , con quel completino stai benissimo ti dona ….😍😍😍”. E c’è persino chi invidia suo marito perché può starle accanto: “Nella vita vorrei esser Guido Brera🔥”.

La presentatrice ne approfitta della vacanza al mare per dedicarsi alle sue passioni. E così sempre su Instagram svela di adorare i proverbi. In casa, con vista sull’isola del Giglio, ha trovato un antico libretto, edito nel 1882, che racchiude una serie di detti popolari. Lei commenta: “Amo i proverbi, vere e proprie massime di vita, frutto della saggezza popolare o della cosiddetta ‘filosofia popolare'”. E si diverte a condividere qualche perla di saggezza con i suoi follower: “questo è quello che ho scelto per questo #lunedì mattina: “Chi ama bene, castiga bene” ossia, chi ci tiene per davvero ad una persona la rimprovera quando è necessario e le da dei consigli per aiutarla migliorarsi sempre più. Tutti d’accordo?!? 😂😘”.

Caterina Balivo è in vacanza con la famiglia allargata. Con lei ci sono i figli Guido Alberto e Cora, avuti da Guido Maria Brera, e Costanza e Roberto, figli di primo letto di suo marito. La conduttrice si sta godendo il meritato riposo dopo l’addio alla sua trasmissione, Vieni da Me. L’anno prossimo per lei ci sarà una nuova avventura in Rai, secondo indiscrezioni condurrà un programma la domenica pomeriggio. Intanto, si dedica a operazioni ecologiche, pulendo la spiaggia con la famiglia e s’immerge nella natura con tanto di sveglia all’alba per godersi l’eclissi indossando uno splendido abito bianco, tutto naturalmente documentato su Instagram.