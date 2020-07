Caterina Balivo splende in vacanza a Favignana: l’abito giallo è da copiare

editato in: da

Caterina Balivo sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia, e sembra che questo periodo di meritato riposo dopo un’intensa stagione televisiva stia giovando alla sua bellezza. Su Instagram infatti è apparsa radiosa: approdata a Favignana ha sfoggiato un abito lungo giallo floreale.

Un capo che tutte dovremmo avere nel nostro guardaroba, trend del momento: il vestito, lungo fino alle caviglie, presenta uno scollatura a v, una fila di bottoncini, con maniche lunghe vaporose. La Balivo ha scelto di indossare un paio di sandali bassi dorati, in perfetto abbinamento con l’abito.

Dopo aver trascorso le scorse settimane con Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora, la bella conduttrice non vedeva l’ora di raggiungere i suoi cari per trascorrere qualche giornata di relax sull’isola siciliana: “Aspettavo questa partenza dal giorno del mio compleanno – ha scritto su Instagram – poi sappiamo tutti quello che è successo, sembrava impossibile partire e invece… Da stasera starò con tutta la mia famiglia!”.

Caterina Balivo ha pubblicato due scatti sui social: il primo in cui appare sorridente nel suo abito color limone, l’altro tutto al femminile, in cui è raggiante in compagnia della madre, delle sorelle Sarah e Francesca, e della piccola Cora che fa capolino saltellando tra la mamma e le zie. Ad accompagnare le due foto una frase che dimostra tutta la sua gioia: “La felicità di andare incontro alla mia famiglia tutta insieme su un’isola magica”.

Ovviamente non sono mancati i commenti dei fan, che hanno sottolineato il fascino della loro beniamina e delle donne della famiglia Balivo: “Siete bellissime”, “Sei meravigliosa”, “Di una bellezza raffinata”.

Caterina nelle stories ha mostrato tutto il suo entusiasmo nel rivedere i suoi affetti, scherzando con le sorelle: “Non sappiamo se riusciamo a perdonare nostra sorella Sarah che ci ha invitato a cena, mentre stasera c’era Temptation Island“, ha detto ridendo. Poi ha mostrato le immagini di una gita in barca con il clan Balivo al completo.

Nonostante la lontananza dal piccolo schermo, la conduttrice continua a tenere aggiornati i followers che la seguono assiduamente e che non perdono nemmeno un suo post o una sua storia: in attesa di nuovi e stimolanti impegni professionali la Balivo continua a godersi le sue vacanze, tra un tuffo al mare e un selfie in famiglia.