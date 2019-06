Caterina Balivo spaziale in argento. Ingrassia e Guidi creano imbarazzo a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo accoglie Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia a Vieni da Me.

È la penultima puntata della stagione e in studio succede di tutto. I due fanno lo show, creano un certo imbarazzo nella presentatrice che sta al gioco e il pubblico non trattiene le risate.

Insomma, un altro successo assicurato. Gianluca e Giampiero sono scatenati. Per cominciare rubano a Caterina la scaletta delle domande. Ma lei non si abbatte e supera la difficoltà. Poi raccontano aneddoti divertenti della loro carriera.

Entrambi figli d’arte, Gianluca di Johnny Dorelli, Giampiero di Cicco Ingrassia, sono molto amici. Tra loro, spiegano, non c’è mai stata rivalità. Anzi al contrario grande complicità, anche se in scena non risparmiano scherzi, come durante le repliche a teatro di Taxi a due piazze, quando Ingrassia lasciò senza parole Guidi:

I primi due giorni, durante quello spettacolo, c’erano più persone sul palco che in platea. Poi abbiamo fatto tantissime repliche, ma alla seconda serata, venne a vederci Enrico Brignano e c’erano solo 18 persone e non rideva nessuno.

Poi arriva la grande rivelazione. Ingrassia confessa che il sogno era di fare il pornoattore. A quel punto Gianluca scoppia a ridere e non riesce più a fermarsi, contagiando il pubblico. La Balivo, che di siparietti ne ha affrontati tanti, scherza ma replica decisa: “Mi dissocio“.

Ilarità e bellezza sono protagoniste in studio, complice Caterina che sceglie di indossare una tuta d’argento spaziale, a zampa di elefante, che abbina a un cerchietto, di solito tanto contestato, dello stesso colore. Ma questa volta gli apprezzamenti sono unanimi, come si legge su Instagram.

Tutti pronti dunque per il grande finale. La Balivo è stata riconfermata a settembre alla guida di Vieni da Me (come la Isoardi per La Prova del Cuoco). Ma c’è già chi sente nostalgia: