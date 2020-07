Caterina Balivo, location da sogno per il matrimonio della sorella Sarah

editato in: da

È un momento bellissimo per Caterina Balivo: la conduttrice Rai si sta godendo un periodo di meritato riposo dopo una stagione televisiva carica di successi. In questi giorni la stupenda si trova a Favignana dove sta passando delle ore di grande spensieratezza.

Tuttavia, la meta delle sue vacanze è tutto fuorché casuale. Infatti a quanto pare sulla bellissima isola siciliana, caratterizzata da scorci da sogno e acque cristalline, si terrà un evento speciale per lei e, in generale, per tutta la sua famiglia: il matrimonio della sorella minore, Sarah.

A rivelarlo è la stessa Caterina, con uno scatto che la riprende in barca. Sorridente e distesa, la conduttrice mostra un fisico statuario, esaltato dall’abbronzatura e da un bikini bianco. È immortalata su uno sfondo mozzafiato, accanto al figlio maggiore, Guido Alberto, nato nel 2012 dal matrimonio con Guido Maria Brera, e la sua didascalia svela la lieta novella:

Il paggetto si rilassa un po’ con la mamma prima del matrimonio della zia Sarah Balivo!

La conduttrice, dunque, è splende a Favignana non solo per il classico relax da vacanza, che le dona un aspetto riposato e ne fa risaltare la bellezza, ma anche e soprattutto per la felicità per il grande passo di Sarah che, per altro, le ha fatto un bellissimo regalo: dare al piccolo Guido Alberto il ruolo di paggetto.

La sorella minore, classe 1988, ha dunque deciso di coronare il suo sogno d’amore circondata dalla sua famiglia e dai suoi amici. Sarah sposerà Piero Cicconi, suo fidanzato storico, migliore amico e partner in crime: sui loro profili social è possibile vederli affiatatissimi e non è raro trovare dei commenti di Caterina, che da sempre è una fan sfegatata della coppia.

La coppia non è affatto riservata, anzi: ama condividere ciò che succede loro, sempre con il sorriso in viso. La scelta di Favignana, a quanto pare, è legata a dei ricordi felici che i due hanno sull’Isola, tant’è che non sono rare le foto che li immortalano in questa location.

Stando a quanto si può desumere dalle stories, il matrimonio sarebbe questione di ore: Sarah sta infatti pubblicando l’arrivo di tutti i suoi affetti più cari sul luogo delle nozze. Che dire, non vediamo l’ora di vederla in abito da sposa!