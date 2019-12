Caterina Balivo si scatena con Alexia e rompe le scarpe a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Alexia. La presentatrice non resiste alla ritmo travolgente della cantante e si scatena in un ballo sfrenato ma resta vittima dei tacchi. I sandali dorati cedono e lei è costretta a un cambio di scarpe in diretta.

Le assistenti arrivano in suo soccorso e seduta sullo sgabello la bella Caterina sostituisce i sandali rotti scintillanti con un paio nero, perfettamente coordinati al tailleur pantaloni, bordato di bianco. La Balivo supera l’imbarazzo con grande classe, anche se lo sguardo tradisce un certo disappunto. Ma sulle Stories di Instagram compare un messaggio ironico che recita: “Il bello della diretta”. E l’incidente è presto dimenticato.

L’intervista della cassettiera cui si sottopone Alexia procede quindi senza ulteriori indugi. La cantante si racconta quindi senza filtri, spiegando cosa è accaduto al vertice della sua carriera: “Mi sono sentita un po’ svuotata, volevo vivere una vita normale: volevo vivere un amore vero e autentico, fare cose semplici, avevo voglia di maternità. Le due cose non erano conciliabili perché sono una pigra tremenda. La maternità ti fa maturare, ti fa capire che c’è tempo per ogni cosa: l’attesa è quella che ti fa maturare tanti pensieri”.

Alexia è felicemente sposata con Andrea Camerana, con il quale ha avuto le figlie Maria Vittoria e Margherita. Del marito dice che è il suo number one: “Ci siamo conosciuti, abbiamo vissuto insieme e mi ha chiesto di sposarlo, in modo molto romantico”.

Alexia ricorda poi gli inizi della sua carriera e l’incontro con Gianni Morandi: “Abbiamo fatto un’esperienza meravigliosa. Al tempo mi propongono di duettare con lui su un brano scritto dagli stessi autori di un brano di Giorgia, un sogno che si avvera. Mi sentivo una cacchetta vicino a lui. Sono entrata in punta di piedi e mi ha lasciato tantissimo”.

La Balivo incassa l’ennesimo successo con la cantante spezzina e sul suo profilo Instagram i fan si precipitano a complimentarsi: “Stupenda, elegante con i tacchi”. E ancora: “Brava e buona puntata!!! 😉Complimenti cate!!”. E naturalmente non mancano i complimenti ai suoi piedi.