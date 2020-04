Caterina Balivo si confessa su Instagram. E il marito di Mara Venier risponde

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo su Instagram confessa cosa non vorrà più fare quando finirà il periodo di isolamento dovuto all’emergenza sanitaria.

La bella presentatrice condivide sulla sua pagina social un selfie che la ritrae in poltrona, sguardo luminoso e ammiccante fisso all’obiettivo, camicia in seta rosa cipria e leggings floreali. Scrive la Balivo: “Caro tempo, quando tutto questo sarà finito, non vorrò più inseguirti.” E poi chiede ai suoi follower: “E voi, cosa non vorrete più fare?“.

Tra i primi a rispondere a Caterina c’è Nicola Carraro, il marito di Mara Venier che replica così: “Sentir parlare un virologo 😇”. Ma sono in molti a dire la propria. C’è chi ad esempio sembra non poterne più della convivenza forzata con la moglie e quindi scrive: “Non voglio vedere mia moglie per un po”. Altri invece hanno voglia di costruire legami con le persone: “Non rincorrere i giorni sempre di corsa e riprendersi la vita con le persone tutte,anche le sconosciute.”.

In molti concordano con la presentatrice di voler lasciare alle spalle la frenesia della vecchia vita. Altri invece sono convinti che si tornerà come prima: “Piano piano tutto tornerà come prima…purtroppo!!”. Ma non tutti sono della stessa opinione: “Perchè questo non sarà finito… andrà ad onde ….dovremo cambiare per sempre il modo di vivere, dobbiamo cambiare noi nel profondo ! Chi cambia potrà proseguire … chi torna alla vita di prima perderà in ogni senso”.

Insomma la Balivo con la sua domanda ha scatenato un vero e proprio dibattito, un modo per stare vicino al suo pubblico dopo che Vieni da Me è stato sospeso. Anche se Caterina col marito, Guido Maria Brera, ogni giorno è impegnata con dirette su Instagram dove ospita scrittori famosi.

E poi non manca di condividere foto di vita privata, in versione casalinga e mamma, sfoggiando look animalier aggressivi, mini strepitose, outfit ricercati e scollature esagerate.