Caterina Balivo, lo sfogo su Instagram dopo il ritorno a Vieni da Me

editato in: da

Dopo due mesi di stop, Caterina Balivo è tornata in tv con il suo programma Vieni da Me, visibilmente emozionata e con la voce rotta dalla commozione.

La conduttrice in queste ultime settimane non è stata certo con le mani in mano: è stata protagonista, insieme al marito Guido Maria Brera, del format My Next Book, un appuntamento quotidiano su Instagram, nato per intrattenere i fan che la seguono sui social.

Il programma, durante il quale la conduttrice e il marito hanno intervistato molti scrittori famosi, ha conquistato il pubblico, grazie ai temi trattati e alla spontaneità della coppia. Per i fan poi è stato un modo per rimanere in contatto con la loro beniamina, che ha continuato a tenere compagnia ai follower con stories e post quotidiani.

Adesso che è tornata in tv e l’esperienza del programma social è terminata, la Balivo non ha certo smesso di aggiornare i suoi fan. Proprio nelle scorse ore, infatti, ha voluto raccontare la sua prima giornata di lavoro dopo due mesi di stop forzato, con la sincerità che la contraddistingue:

Mamma mia ragazzi che giornataccia… Per carità piena di emozioni, però tornare qui a casa… Vi vorrei dire un sacco di cose ma non ce la faccio a parlare. Una cosa però ve la voglio dire prima di darvi la buonanotte: mi voglio mettere la guaina e la crema anti cellulite, che proprio mi vedo a pezzi!

Caterina con la sua ironia ha cercato di sdrammatizzare quello che per lei certamente è stato un momento intenso, del resto l’ha confermato anche con un post, dove ha scritto: “Siamo tornati! Non è facile per nessuno ma noi siamo qui, pronti a regalarvi un sorriso!”. Nelle stories poi ha continuato scherzando:

E mentre finivo di leggere il copione, mi sono detta finalmente vado a dormire! E cosa succede? L’allergia? Una telefonata? Una tisana? No! Guido Alberto che si sveglia e ha mal di pancia!

Non è la prima volta infatti che la conduttrice condivide piccoli imprevisti quotidiani, tra figli, faccende domestiche, ricette e qualche difficoltà. Caterina ama mostrare il suo lato più sincero e autentico, motivo per il quale è così amata dal suo pubblico.