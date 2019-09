Caterina Balivo sfida in rosa Miss Italia: lacrime di Carolina Stramare a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo inizia la seconda stagione di Vieni da Me con ospiti speciali: Massimo Boldi e Miss Italia 2019, Carolina Stramare.

Se il primo racconta del suo amore per la moglie, precocemente scomparsa, e gli anni duri della sua giovinezza quando perse il padre a soli 18 anni, la seconda si commuove dopo il video toccante dei nonni, Elena e Gianni.

La Balivo è orgogliosa di ospitare a Vieni da Me la più bella d’Italia, fresca di elezione. Archiviate le polemiche con Lorena Bianchetti – le due conduttrici hanno avuto uno scontro durante il concorso di bellezza – Caterina riesce a emozionare Carolina che non riesce a trattenere le lacrime in studio. La presentatrice le offre dei klinex e chiama accanto a sé i nonni della Miss. Infondo, anche lei sa cosa significa sfilare per ottenere la preziosa corona. Nel 1999 Miss Italia le aprì la carriera televisiva.

Di certo oggi la Balivo non teme il confronto con la Stramare, complice il look particolare col quale ha aperto la nuova edizione di Vieni da Me e la dieta detox mima digiuno.

La presentatrice osa con una mise rosa: top senza maniche e pantaloni a zampa decorati da papaveri rossi. Caterina non tradisce le aspettative dei fan che semplicemente l’adorano. E su Instagram spuntano gli incoraggiamenti di Giovanni Ciacci, suo partner professionale a Detto Fatto, e della sorella Sarah.

Mentre in camerino fa la sua comparsa a sorpresa Elisa Isoardi, anche lei alle prese con la prima puntata della Prova del Cuoco.