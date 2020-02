Caterina Balivo, Sandra Milo si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo apre la settimana di Vieni da Me ospitando Sandra Milo.

L’attrice, oggi 86 anni, si racconta senza remore e commuove quando parla di Federico Fellini, ricordando il legame che la univa alla moglie del regista, Giulietta Masina.

Sandra non rimpiange il suo passato glorioso, dando una lezione di vita al pubblico. Il passato è passato, il futuro ancora non c’è, bisogna vivere il presente e lei si sente fortunata perché poteva anche non avere un tetto sotto cui dormire.

La Balivo tocca diversi aspetti della vita della Milo, a cominciare dal suo essere madre. L’attrice ha tre figli, Deborah, Ciro e Azzurra.

Il figlio la adora, come mostra la bella Caterina mandando in onda un’intervista di qualche tempo fa. Azzurra, invece, è sicuramente più critica nei confronti della madre che confessa: “Io ho cercato di comportarmi al meglio, come tutte le madri, ma probabilmente sì: non me ne sono accorta, ma anche se ho fatto degli errori è tale l’amore che ho per i miei figli che probabilmente sono perdonabile. Per me la felicità delle persone che amo è molto più importante della mia”.

A proposito di persone che lei ama, il discorso cade su Federico Fellini di cui è stata l’amante. La Milo non riesce a nascondere l’emozione quando parla del grande regista: “Quando c’è un grande amore c’è una grande passione. Ogni volta che lo vedo in fotografia mi commuovo come se fosse presente, perché l’ho amato e lo amo ancora tantissimo. Ha suscitato in me un amore intenso e forte”.

Poi rivela che Fellini l’avrebbe voluta sposare, ma lei ha rifiutato: “Avevo paura che la vita quotidiana trasformasse questo grande amore in qualcos’altro”.

Sandra non risparmia le critiche nei confronti di Virginia Raffaele che tempo fa l’aveva imitata: “Non mi ha sconvolto, ha sconvolto le mie figlie: l’hanno trovata offensiva per una donna della mia età. Ciò che non mi piace di Virginia è che fa queste imitazioni su donne fantastiche, che hanno una carriera e che valgono”.

Poi le tensioni in studio si stemperano e si passa di nuovo ad argomenti più leggeri. Ancora amore, ma quello per l’attuale fidanzato, Alessandro Rorato, molto più giovane della Milo. Lei giustifica così la sua scelta: “Perché devo stare con quelli più vecchi di me che già di anni ne ho tanti”.

La loro è “un’amicizia amorosa, è un amore che ha dei limiti: io sto molto bene con lui. Mi piace così: ci telefoniamo la mattina, ci diamo quelle piccole attenzioni che forse gli uomini non hanno più per le donne”. E per questo funziona benissimo.