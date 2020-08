Caterina Balivo, su Instagram arriva una frecciatina. E lei dà una risposta perfetta

editato in: da

Caterina Balivo: foto su Instagram tra bikini e look da mare

Caterina Balivo sta vivendo un’estate speciale. Archiviato l’impegno della stagione di Vieni da Me, l’ultima per il programma, la conduttrice campana si sta godendo le vacanze con i figli. Tra pizze al tramonto, momenti con le amiche storiche e il matrimonio della sorella Sarah – che il 18 luglio 2020 ha detto sì nella splendida cornice dell’Isola di Favignana – Caterina si sta ricaricando in attesa di quello che, a tutti gli effetti, sarà un nuovo capitolo della sua vita.

La conduttrice 40enne, in queste settimane ha condiviso diversi dettagli delle sue vacanze con i follower di Instagram, dove è seguita da 1,4 milioni di persone. Tantissime persone le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e per i look. Alcune, purtroppo, si sono lasciate andare a considerazioni a dir poco infelici e offensive.

Una di queste è stata postata sotto all’Instagram Reel – la del momento sui social di Zuckerberg – della conduttrice napoletana. “Sei in ferie da 3 mesi… Ma non ti vergogni di pubblicare c*****e?”: queste le parole dell’hater sotto all’ironico video di Caterina Balivo. La risposta della conduttrice campana, che interagisce spesso con i suoi follower su Instagram, è stata impeccabile.

Amoreee, vieni in vacanza con me. Pensa che ci starò per molto altro tempo ancora!

Non c’è che dire: la ex conduttrice di Vieni da Me ha dato una risposta da applausi a scena aperta, dimostrando di essere capace di controbattere con una deliziosa ironia alle uscite incomprensibili degli hater.

Non è certo la prima volta che la Balivo risponde a tono ai follower che esagerano con i toni o con l’invadenza. Risale a poco più di una settimana fa la secca replica a una persona – l’ennesima – che le aveva chiesto dove fosse il marito, nonostante le risposte già date dalla conduttrice (Guido Maria Brera si trovava lontano dalla famiglia per lavoro).

Schietta e con un senso dell’umorismo capace di dare il meglio di sé anche davanti alle offese, Caterina Balivo prosegue felice la sua estate fatta di selfie senza trucco – con i complimenti di amiche come Elena Santarelli – e di parentesi divertenti con i suoi piccoli (la conduttrice si è per esempio cimentata nel lavaggio dei piatti a mano assieme alla sua Cora). Tutto questo, ribadiamo, in attesa di un nuovo capitolo della sua vita che, come ricordato nelle scorse settimane, non vedrà il suo approdo negli studi di Mediaset.