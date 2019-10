Caterina Balivo, Raimondo Todaro si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Raimondo Todaro che si diverte a lavare i panni sporchi nel gioco della lavatrice.

Inutile dire che le domande cadono su Ballando con le Stelle. Todaro racconta senza inibizioni come è stato scelto da Milly Carlucci per la nota trasmissione e svela che in realtà nemmeno voleva farlo il provino per lo show: “Mi presentai al provino di Ballando con le Stelle, nel 2005, in canottiera. Io non volevo farlo, faceva caldo e ci andai vestito così. Il provino doveva farlo mio fratello ma fui preso io da Milly Carlucci”.

Era appunto il 2005 e in quella edizione fece coppia con Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004. Ma ha dovuto aspettare altri due anni per vincere con Fiona May.

L’aitante ballerino si è poi esibito in un cha cha cha, ma la bella Caterina è rimasta seduta sullo sgabello. Todaro le ha dunque spiegato che quello è il primo ballo che ti insegnano a scuola e la conversazione poi finisce su Giovanni Ciacci. La sua performance con lo stylist non fu apprezzata dalla giuria di Ballando e con Ivan Zazzaroni non mancarono le polemiche. Todaro liquida così la questione: “È vero, ho risposto, ma quando dicono una cavolata io rispondo…”.

Altre questioni sorsero quando ballava con Nunzia De Girolamo. Raimondo chiarisce alla Balivo: “Uno quando parte, parte… Cosa vuoi sapere? Tu mi dici che ero arrabbiato, Ivan mi dice che stavo recitando. Chi mi conosce sa che io non recito. È sempre Ivan che scrive è sempre lui che fa il critico, e poi ripeto, se tu mi attacchi io ti attacco per tre volte. A loro infastidiva sto fatto che c’era chi gli rispondeva e si trovavano spiazzati perché non erano abituati”.

Il pubblico di Vieni da Me è in visibilio e i fan della bella Caterina plaudo. Questa volta ne apprezzano anche il look: t-shirt nera a pois bianchi e minigonna in latex spaziale. Niente a che vedere con la mise in seta del giorno prima per la quale la presentatrice è stata fortemente criticata su Instagram. In molti l’hanno paragonata a un pigiama, bocciandola senza possibilità di riscatto.