Caterina Balivo, Raffaele Paganini si confessa su Heather Parisi a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo invita Raffaele Paganini a prendere il tè nello studio di Vieni da Me.

Il ballerino, classe 1958, si racconta senza freni e svela dettagli della sua vita, dall’amore per la moglie Debora al rapporto con Heather Parisi, passando per il ricordo di Manuel Frattini, scomparso poco tempo fa. L’intervista diventa l’occasione per chiarire una volta per tutte come stavano le cose tra lui e la Parisi. All’epoca circolavano rumors su un presunto flirt tra loro.

Paganini smentisce categoricamente che tra lui e la ballerina americana ci sia mai stato del tenero, anche perché si conobbero quando lui era già sposato con Debora Murini. Sua moglie all’inizio era gelosa di Heather con la quale Raffaele trascorreva molto tempo per motivi professionali. Ma spiega il danzatore: “Mia moglie ha un difetto, è intelligente. Capì che non c’era alcun problema…”

Con Heather erano solo diventati grandi amici e prosegue Paganini: “La Parisi è straordinaria, ha un bel caratterino: non si ferma davanti a niente”. E in effetti la ballerina ha dimostrato di saper tirare fuori le unghie, quando è il caso, basti pensare alla polemica infinita con Lorella Cuccarini.

Raffaele non può non ricordare dalla Balivo Manuel Frattini, scomparso improvvisamente a 54 anni lo scorso 13 ottobre. Paganini racconta come è nato il loro sodalizio: “Abbiamo lavorato tantissimo insieme. Quando l’ho conosciuto era giovanissimo, sono andato a un’audizione per un terzo ruolo: avevamo in programma 500 spettacoli e dovevo avere io la scelta. Ne ho visti 100, ad un certo punto ho visto lui e dissi ‘per me l’audizione finisce qua, io voglio lui'”.

Paganini non trattiene l’emozione mentre parla di Frattini e lo definisce un uomo straordinario.