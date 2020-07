Caterina Balivo presenta le sue amiche. E risponde stizzita alle domande sul marito

editato in: da

Caterina Balivo si sta godendo ancora qualche giorno di vacanza in questa calda estate. In compagnia dei suoi affetti più sta, quindi, vivendo con spensieratezza gli ultimi momenti di relax prima di ritornare a lavoro e svelare quali sono i suoi piani per il futuro. L’ex conduttrice di Vieni da Me, inoltre, tramite i suoi profili social, si è lasciata andare ad una bellissima dedica per le sue amiche.

Gli amici sinceri, come ricorda Caterina Balivo, sono sicuramente essenziali e necessari, per quanto rari, nella vita. Per questo, nella giornata mondiale dell’amicizia, con una serie di bellissime foto, ha voluto presentare coloro che, quotidianamente la sostengono, l’ascoltano e la incoraggiano.

Si tratta di Margareth, che la conduttrice ha conosciuto quando frequentava ancora la scuola elementare, Laura, Michela, Angi, Viola, Vale, Ila, Giusi, Ceci e Clari, che invece ha incontrato nel corso della sua vita. Un gruppo di donne che, messo da parte ogni possibile antagonismo, ha saputo fare squadra, facendosi forza a vicenda.

Ho sempre amato stare con le donne – ha dichiarato la Balivo su Instagram – che amano le altre donne e che non vanno mai in competizione, questo anche grazie al rapporto con le mie sorelle. Raro, lo so. Ma le mie amiche, infatti, lo sono.

Un post estremamente tenero che ha suscitato numerosi commenti positivi e che arriva dopo un recente incontro con una compagna di scuola a Gaeta. Tra questi, però, è spuntata qualche domanda che ha fatto stizzire la Balivo. In molti, infatti, hanno notato l’assenza del marito Guido Maria Brera nelle foto pubblicate ultimamente dalla presentatrice.

Già nei giorni scorsi, tuttavia, la Balivo aveva spiegato che il suo compagno appariva di meno nei suoi post perché si trovava a lavoro e, soprattutto, perché non ama essere ripreso, mettendo così a tacere qualsiasi dubbio o pettegolezzo. Questa volta, però, i suoi toni sono diversi: “Ma che domanda è?”.

Insomma, Caterina Balivo, probabilmente, non ha alcuna intenzione di tornare di nuovo sull’argomento. Fugato ogni dubbio sulla sua vita sentimentale, resta invece la curiosità per il suo futuro lavorativo. Quali sono i progetti della conduttrice per la nuova stagione televisiva? La rivedremo alla guida di un nuovo programma?