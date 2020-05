Caterina Balivo, penultima puntata di Vieni da Me: Elisa Isoardi si confessa

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo lo aveva promesso su Instagram: per le due puntate finali di Vieni da Me ci sarebbero state grandi sorprese. E la prima si chiama Elisa Isoardi che si sottopone alle Domande al buio.

La bella Caterina rimessa a nuovo dal suo hair stylist, come ha mostrato nelle Stories di Instagram, si presenta in studio con un abito a righe verticali, molto pin-up. E al suo fianco si presenta la statuaria Isoardi sfoggiando un look casual evergreen: blazer scuro, jeans e décolleteé dal tacco killer.

La puntata è di quelle scottanti, perché naturalmente in ballo c’è il destino della Isoardi e della Prova del Cuoco. E nonostante siano passati due anni dall’addio di Antonella Clerici allo show cooking, ancora si parla della rivalità tra le due conduttrici.

Elisa aveva già chiarito che tra loro non c’erano dissapori e nemmeno potevano essere paragonate. Ma coglie l’occasione per ribadire a Vieni da Me: “Non c’è rivalità con Antonella Clerici. È normale, siamo tutte donne, di posti ce ne sono X… io non vorrei essere direttore di Raiuno in questo momento. Ma neanche in passato. Chapeau ai direttori perché devono fare delle scelte e quelle sono le caselle, non è che te ne puoi inventare tante altre. A ognuno il suo”.

La questione Isoardi-Clerici è ritornata alla ribalta in questi giorni perché sono circolate indiscrezioni, riprese da Dagospia, che Antonellina potrebbe ritornare su Rai Uno con un programma che scalzerebbe La Prova del Cuoco.

Ma di storie d’amicizia nella televisione esistono, la Balivo e la Isoardi ne sono un esempio, come Elisa ha ricordato: “Ma guardaci, tesoro. Siamo amiche da tanto. Basta accettare il confronto“.

Tra l’altra le due amiche potrebbero avere un futuro di cambiamenti. Come detto, la Isoardi la vedremo sicuramente a Ballando con le Stelle, ma sulla Prova del Cuoco ancora non ci sono certezze. Mentre la Balivo, che ha aperto la puntata affermando che era per lei la penultima di Vieni da Me, potrebbe andare a condurre un settimanale in onda tra Domenica In e L’eredità, come anticipato da Blogo.

Intanto, durante l’intervista la conduttrice della Prova del Cuoco ha anche parlato degli attacchi di cui è stata oggetto sui social. Spesso l’hanno criticata per la sua forma fisica. Oggi è diventata più forte e non ci bada più, ma in passato ha pianto per questo: “Mi dicono che ho il polpaccio da cinghiale? Ma viva i cinghiali. No, scherzi a parte, all’inizio ci piangevo. Ci sono persone che hanno perso la vita per queste cose qui: ascoltate solo chi vi vuole bene”.