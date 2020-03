Caterina Balivo, le parole su Instagram per il marito Guido Maria Brera

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo torna a raccontare le sue giornate e il legame con il marito Guido Maria Brera su Instagram. La conduttrice e il manager sono sposati dal 2014 e hanno due figli: Guido Alberto e Cora. Nelle ultime settimane hanno trascorso moltissimo tempo insieme, lanciando anche un nuovo programma sui social.

Si tratta di My Next Book, nato da un’idea di Brera che ha proposto alla moglie di intervistare degli scrittori famosi nelle Stories. La Balivo è a casa dopo lo stop momentaneo di Vieni da Me. La Rai infatti ha deciso di sospendere la trasmissione, insieme a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi e Detto Fatto di Bianca Guaccero. Lo scopo? Lasciare più spazio all’informazione di La vita in diretta e Storie Italiane.

La Balivo non ha però perso il buonumore e si è organizzata su Instagram per rimanere sempre in contatto con i suoi fan. Dopo un piccolo battibecco con il marito qualche giorno fa, seguito dai fan, la presentatrice ha inaugurato il nuovo format dedicato alla lettura che è stato da subito un grande successo. La lontananza dagli studi televisivi e la convivenza per tante ore hanno rafforzato il legame con Guido Maria Brera. Così tanto che Caterina in queste ore ha dedicato un post Instagram a suo marito.

“Questo scatto lo ha fatto mio marito durante la prima diretta IG di #MyNextBook – ha scritto pubblicando una sua foto -. Vi confesso che stamattina ci siamo svegliati e, tra il caos dei bambini a colazione e il sole freddo di Roma, abbiamo riflettuto sulla frase che è poi diventata il sottotitolo al nuovo appuntamento: “non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema”. E pensare – ha ironizzato la presentatrice parlando del marito – che noi due abbiamo sempre il punto di vista opposto ma su questa frase siamo perfettamente d’accordo”.