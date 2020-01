editato in: da

Caterina Balivo fa pace con Kikò Nalli e lo invita a Vieni da Me. Ad annunciarlo è stato l’ex marito di Tina Cipollari che ha svelato su Instagram che sarà ospite della trasmissione Rai. Un ritorno nel salotto della conduttrice napoletana che arriva dopo che nel 2017, Chicco abbandonò Detto Fatto a causa di uno scontro dietro le quinte.

A raccontarlo, all’epoca, fu proprio l’hair stylist che svelò di aver avuto una discussione con la Balivo a causa di un taglio. “Ho avuto un battibecco con Caterina perché io avevo delle idee per un taglio e lei ne aveva delle altre – aveva svelato ai fan parlando del suo addio a Detto Fatto, oggi condotto da Bianca Guaccero -. Io non metto becco sul lavoro degli altri e nessuno può mettere becco sul mio. Non mi faccio mettere i piedi in testa e non mi prostro pur di stare davanti allo schermo. Vado in trasmissione per portare la mia professionalità non per fare il personaggio”.

“Lei è la produzione volevano che io facessi le puntate dal mio salone, perché io non volevo più stare lì, e lei anche non voleva che stessi in puntata – aveva confessato Nalli -. Queste puntate registrate dal salone non andavano mai in onda nel giorno stabilito ma, a parte questo, non vedevo più motivo di crescita. Il mio percorso era finito non essendoci più entusiasmo. Questo è un lavoro creativo: se non ti danno modo di crescere non sei più te stesso”.

Da allora sono passati tre anni e l’ex marito di Tina Cipollari è stato spesso ospite di altre trasmissioni. Per Barbara D’Urso ha vestito i panni dell’opinionista e ha partecipato al Grande Fratello, dove ha incontrato Ambra Lombardo, sua attuale fidanzata. Su Instagram, Nalli ha annunciato la sua presenza nel salotto di Vieni Da Me dove si racconterà a Caterina Balivo. “Ci vediamo domani dalle 14:30/40 circa su Rai Uno – ha spiegato nelle Stories -. Parlerò un po’ di me”.