La Balivo ospita Signorini su Instagram e commenta Pupo al GF Vip

Caterina Balivo ha ospitato Alfonso Signorini a My Next Book, il suo programma in diretta su Instagram: oltre a parlare del suo libro Troppo fiera, troppo fragile dedicato a Maria Callas, si è anche espresso sull’esperienza di conduzione del Grande Fratello Vip.

Il programma social, che vede impegnata la Balivo ogni giorno accanto a suo marito, ha mostrato al pubblico un lato del direttore di Chi non molto conosciuto, quello di scrittore: “Alfonso è un grande intellettuale e un grandissimo scrittore”, ha detto con ammirazione Guido Maria Brera, e scherzando Signorini ha risposto: “Caterina tu l’hai già fatto, ma io me lo sposo tuo marito, dopo quello che mi ha detto!”.

Oltre ad aver discusso del libro, come prevede il format, i tre hanno parlato, com’era prevedibile, anche dell’esperienza del Grande Fratello Vip. Brera non si è risparmiato, complimentandosi col presentatore per come è riuscito a gestire la conduzione di un programma di intrattenimento in un momento complicato come quello che si è presentato.

“Sei stato eccezionale – ha confessato il marito della Balivo – solo un intellettuale come te poteva farlo”. Alfonso Signorini ha rivelato di aver voluto dare una svolta al programma in corso d’opera, cercando di dare più spazio alle storie e alle emozioni.

Durante la chiacchierata la Balivo ha espresso anche una sua opinione su Pupo, affermando che, durante la trasmissione, si sarebbe lasciato andare a battute fuori luogo. Signorini, un po’ spiazzato dal commento, ha difeso il suo compagno d’avventura:

Ti dico la verità, io ho riscoperto Pupo nella seconda parte del programma. È stato fondamentale per me. Sembra un gigione, ma studia tutto con una lucidità straordinaria, non lascia nulla al caso, è stato una spalla molto importante per me.

Poi Alfonso ha continuato a parlare della sua esperienza al timone del Grande Fratello Vip:

Non ho mai voluto leggere niente perché non volevo essere influenzato, non lo facevo neanche da opinionista. Avevo dei colleghi opinionisti che leggevano prima della puntata cosa scriveva sui social il pubblico perché volevano l’applauso facile.

Signorini ha voluto mettere in chiaro anche il ruolo del presentatore, trovando l’appoggio della Balivo: