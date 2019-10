Caterina Balivo osa in mini e stivaloni. E a Vieni da Me si parla di Alessandra Mastronardi

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo forse non ha mai osato così tanto col look: la presentatrice arriva in studio con giacca di paillettes, minigonna e stivaloni cuissard e lascia tutti senza fiato.

La bella Caterina spiega su Instagram che il suo abbigliamento è un escamotage per affrontare il lunedì, una vera e proprio sferzata di sensualità soprattutto grazie agli stivali neri alti fino alla coscia che ovviamente indossa con una mini stratosferica. Il tutto illuminato da un scintillante blazer zebrato, fucsia e nero.

L’outfit piace e i fan della conduttrice sono in visibilio. Sul suo profilo Instagram commentano così la mise: “Elegantissima e sensuale, al tempo stesso. Meravigliosa “. Aggettivi come “stupenda” e “bellissima” non si contano. Insomma questa volta sono tutti concordi nel promuovere il look esagerato della Balivo.

Caterina apre la settimana di Vieni da Me con ospiti importanti, come Dolcenera che parla di Raffaella Carrà e lancia una frecciatina ad Anna Tatangelo. Poi è la volta di Ludovico Fremont, celebre volto dei Cesaroni e di Che Dio ci aiuti.

L’attore non manca di svelare qualche tenero retroscena della grandi partner con cui ha avuto modo di recitare nelle due fiction di successo. Così di Alessandra Mastronardi, splendida madrina della Mostra del Cinema di Venezia, ha parole meravigliose: “Io sono felicissimo, Alessandra è stata una di quelle donne che con un sorriso ti gelavano: il sorriso spaccava lo schermo e la cinepresa. Sapere che sta diventando sempre più famosa e che è felice, io sono felicissimo per lei”.

Mentre rivela di essere diventato amico della mamma di Elena Sofia Ricci: “Ho fatto amicizia con la mamma di Elena, parlavamo molto di recitazione e di politica, era uno scambio culturale appassionante. L’amicizia è nata prima che conoscessi Elena e continua: è tra le persone a cui sono più grato, è disponibilissima e mi dà consigli. È una persona eccezionale”.

Ma le donne della sua vita sono altre, la compagna Simona che forse sposerà con un matrimonio celebrato in spiaggia e senza dress code e la figlia Regina Amelie.