Caterina Balivo, Nancy Brilli si confessa a Vieni a Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Nancy Brilli si confessa a Vieni da Me, raccontandosi in una lunga intervista rilasciata a Caterina Balivo. L’attrice ha parlato della sua vita privata e degli uomini che hanno popolato la sua vita.

Nancy è stata sposata dal 1987 al 1990 con il collega Massimo Ghini conosciuto sul set di Due Fratelli, serie televisiva di Alberto Lattuada. Dal 1991 sino al 1994 è stata legata a Ivano Fossati, mentre nel 1997 ha sposato Luca Manfredi che gli ha regalato il figlio, Francesco. In seguito ha vissuto una lunga love story con il chirurgo estetico Roy De Vita, durata 15 anni.

“Due matrimoni, una grande convivenza, un lungo amore. Mi hanno messo le corna tante volte – ha confessato Nancy a Caterina Balivo -. Ho tradito anch’io, ma non mi è piaciuto. Dopo quell’episodio non ho più voluto la gelosia nella mia vita”. L’attrice ha confessato di essere molto corteggiata sui social, anche da uomini sposati. “I mariti non sono dei posacenere che si buttano dal comodino – ha detto -. Ho dei trascorsi faticosi e andarmi a mettere nel guaio di rovinare un matrimonio o un grande amore non mi va più. Preferisco fermarmi un attimo prima”.

Reginetta di Instagram, dove è molto amata, Nancy Brilli ha svelato a Vieni da Me di soffrire di insonnia. “Non dormo, non riesco a chiudere occhio – ha svelato -. Se potessi esprimere un sogno, vorrei dormire 12 ore di fila, ma so che è praticamente impossibile. Conto le pecore, ma nulla, mi ritrovo a fare le dirette notturne sui social. Probabilmente mi manca una rotella!”.

Nel corso della diretta con Caterina Balivo, accanto a Nancy Brilli sono spuntati gli animali domestici dell’attrice: i gatti Amelie e Sabotino, come pure il cane Margot. L’artista vive con il figlio Francesco Manfredi a cui è legatissima. “Non appena sono stati chiusi i teatri, me lo sono andato a riprendere – ha raccontato -. Sono felicissima di averlo tutto il tempo per me. Lui mi dà tanti baci sulla fronte, per me è come una benedizione”.