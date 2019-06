Caterina Balivo, Monica Guerritore si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Monica Guerritore.

La presentatrice napoletana è solare con l’abito sbracciato, a righe rosa e azzurre, con bordi gialli che danno un tocco decisamente estivo.

Dopo le emozioni suscitate dalle parole di Luca Barbareschi e l’annuncio delle nozze di Giorgio Mastrota, è il turno della Guerritore. L’attrice racconta della sua infanzia ricordando la caduta dagli sci che la mandò in coma, parla dell’amore per Giancarlo Giannini e infine dell’incidente dal quale si salvò miracolosamente.

Da piccola i miei genitori mi mandarono in collegio. Una volta però, mentre andavo sugli sci, fui vittima di una brutta caduta e rimasi in coma per un po’.

Aveva 15 anni. Quando uscì dall’ospedale tornò a casa a Roma e per caso incontrò Giorgio Strehler accompagnando un’amica a un provino. Da lì è cominciato tutto. Per quanto riguarda l’amore, Monica ricorda la sua storia con Giannini:

Ho avuto una storia con lui durata tre anni. E’ andato a fare un corso a New York e quando è tornato lui non si è fatto vivo e mi ha detto la famosa frase ‘ho bisogno di tempo’. Per 17 anni non l’ho più incontrato. Ci siamo rivisti sul set de La Lupa.

L’attrice racconta che Giannini si ruppe un paio di costole durante le riprese e lei gli disse:

Ho dovuto aspettare diciassette anni ma la vendetta è arrivata.

La Guerritore è sposata nel 2010 con Roberto Zaccaria. Ha due figlie, Maria e Lucia, avute dal precedente matrimonio con Gabriele Lavia.

L’attrice, classe 1958, parla anche dell’incidente di cui è stata vittima sul set della miniserie Costanza nel 1997. L’attrice si salvò per miracolo:

Fui investita da un auto. Non avevano chiuso la strada. E’ impressionante riguardando le immagini. Il giorno prima mi schiacciai un dito e mi venne l’unghia nera. Per caso vidi un’immagine di una Madonna con l’unghia nera. Il giorno dopo l’incidente. Mentre cadevo ho sentito una forza esterna che mi tirava su. Era un segno.

Ancora una volta per la Balivo è un successo, come per l’intervista alla Fialdani. E sul suo profilo Instagram commentano i follower:

Caterina..!! Che brava la Guerritore..!! Un’attrice con la A maiuscola!!!

E ancora:

Ho visto intervista alla Sig te Guerritore.stupenda una vera signora!

E poi: