Caterina Balivo, Massimo Gramellini si confessa a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Massimo Gramellini ed è subito un trionfo.

La bella presentatrice accoglie il suo ospite con un look davvero rock: giacca e gonna in pelle nera e stivaletti lucidi dal tacco a stiletto. Gramellini si racconta senza filtri toccando corde sensibili della sua vita privata, dalla morte della mamma al primo incontro con la moglie Simona Sparaco, fino all’esperienza dell’essere padre.

Il primo pensiero del giornalista però va a Venezia e a quanto sta accadendo nella città lagunare: “Avete visto le immagini, dobbiamo ricordarci che questo Paese è una cassaforte a cielo aperto: tocca a noi occuparcene e dobbiamo avere cura del nostro patrimonio artistico. Mettiamoci la testa e il cuore“.

Di sua moglie Simona ricorda il primo incontro e di come è stato conquistato dal suo sorriso. Alla Balivo Gramellini confessa che l’arrivo di suo figlio l’ha cambiato, anzi la paternità: “Mi ha cambiato prima che nascesse Tommaso. Mi ha cambiato quando ho deciso di diventare padre”.

Il piccolo ora ha nove mesi e il giornalista racconta del momento in cui ha appreso che sarebbe diventato padre: “È stato bellissimo: ero su un taxi a Milano, non avevo capito niente. Ad un certo punto sono sceso e l’autista mi ha detto che non eravamo arrivati: io gli ho detto che non ero mai così arrivato nella vita”.

Gramellini ha affrontato anche un argomento doloroso, la scelta di sua madre di togliersi la vita: “Era guarita dal suo brutto male, doveva fare la chemio ma la paura di soffrire ancora l’ha mandata in depressione. Non era più lei, non mi guardava più. Il pensiero mi ha tormentato tutta la vita. Volevo condividere con tutti questa storia per raccontare le tante storie della famiglie italiane. Questo è un paese che vive sui misteri. Mio padre non me lo volle mai dire che mia madre si tolse la vita. La famiglia è il luogo dove si conservano di più i segreti”.

La Balivo mette a segno un altro successo di Vieni da Me con l’intervista al giornalista, dopo aver ospitato in studio Daniele Pecci e Violante Placido.