Caterina Balivo, Marco Baldini si confessa a Vieni da Me su Fiorello

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Marco Baldini che si sottopone al gioco delle “palette”, per ogni personaggio che in qualche modo ha segnato la sua vita deve dare un giudizio appunto attraverso una paletta.

Non è la prima volta che la Balivo accoglie in trasmissione il conduttore radiofonico. Infatti il mese scorso Baldini aveva commentato la conduzione del Festival di Sanremo di Amadeus e Fiorello, due suoi cari amici, e non era mancata una punta di rimpianto per non essere lì con loro sul palco dell’Ariston.

Questa volta il gioco lo porta a parlare di Mike Bongiorno che definisce “il numero uno”. E racconta della prima volta che si sono incrociati: “La prima volta fu al telefono: Fiorello stava registrando una pubblicità con lui. Alla radio lo imitavamo, una volta mi chiamò e pensavo fosse uno scherzo: mi disse che lo prendevo in giro alla radio e che non poteva fare niente perché aveva sentito i suoi avvocati”, ma poi il legame tra i tre divenne solido.

Poi si passa a parlare di Vittorio Feltri che in passato non fu tenero con Baldini e lo accusò di fare “il piangina” perché raccontava dei suoi problemi in tv. Un’esperienza che ha lasciato l’amaro in bocca al conduttore: “Dissi a Vittorio che andavo in tv perché era il mio mestiere. Lui non mi rispose più. Ci sono rimasto un po’ male, in quel momento erano in tanti a non scrivere bene e vedere un articolo scritto da lui, a mettere il carico d’assi, mi ha fatto male”, ribadendo che era una cattiveria che poteva essere evitata.

Ma il vero rimpianto di Baldini è per Fiorello col quale, lui dice, erano “una coppia di fatto”. Ai microfoni della Balivo lancia un appello per lo showman e lo invita a bere un caffè insieme, quando la situazione lo permetterà. La speranza che Fiorello chiami nel corso della trasmissione non si concretizza, ma la Balivo sdrammatizza: “Non sappiamo cosa stia facendo Fiorello ora”, magari sta guardando altro o è impegnato coi figli.

Baldini non se ne fa un cruccio e confida in una reunion con Fiorello come quella di Al Bano e Romina. Mentre a proposito di amore, Marco non usa mezzi termini per esprimere la sua gratitudine ad Aurora, la donna con cui è tornato a vivere. E confessa il desiderio di volere un figlio.