Caterina Balivo, Marco Baldini si confessa a Vieni da Me su Amadeus e Fiorello

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo accoglie Marco Baldini e a Vieni da Me si parla ancora di Sanremo 2020.

Dopo aver affrontato la lite Bugo-Morgan e aver ospitato Paolo Jannacci, la bella presentatrice alle soglie dei 40 anni (è nata infatti il 21 febbraio 1980) festeggia il record della trasmissione che ha raggiunto il 14,4% dello share.

La Balivo incanta tutti presentandosi in studio con un mini dress bianco, fatto di pizzi e trasparenze, e accoglie Marco Baldini che si sottopone alle domande al buio. Inevitabile chiedere del suo rapporto con Fiorello. I due hanno lavorato per anni insieme, ma i problemi personali di Baldini resero difficile il loro sodalizio professionale. Il conduttore risponde alla Balivo: “Siamo come i Pooh, siamo divisi ma ci vogliamo bene. Reunion? Nella vita mai dire mai: se mi richiamasse, andrei subito”.

Le parole di Baldini mostrano un grande affetto per Fiorello: “Capisco i suoi dubbi, ne ho fatte talmente tante che lo capisco. Mi sarei stancato anche io. Lo tsunami è passato, mi sono impegnato, soprattutto a livello personale. Fiorello è un amico”.

Poi il discorso verte su Amadeus e Nicola Savino: “Io conducevo un programma radiofonico dove lavoravo con Fiorello, Amadeus e Savino. Vederli tutti e tre a Sanremo fa capire i miei errori. Non sono mie creature, ma li ho aiutati a crescere“.

Baldini non si sottrae a rispondere alla difficile domanda sulla dipendenza dal gioco d’azzardo: “Era una dipendenza, un disagio psicologico. Non te ne rendi conto lo scopri dopo. Ho capito solo con l’analisi il perché. Soffrivo della sindrome dell’abbandono, anche se i miei ci sono sempre stati. A loro non posso imputare niente”.

A proposito di genitori, Baldini confessa che il giorno in cui morì il padre è stato il più brutto della sua vita. Il suo rimpianto? Non essere riuscito a dirgli: “Sto cambiando, non preoccupati più per me, ora capisco tutti i sacrifici che hai fatto per noi. Grazie al tuo esempio sono riuscito a capire cosa voleva dire per te fare tutti quei sacrifici”.

Sul profilo Instagram di Baldini in molti gli hanno fatto i complimenti e si dicono sicuri che se continua così al prossimo Festival di Sanremo ci sarà anche lui: “Bravo molto vero e soprattutto sincero!!!!!!Prossimo festival ci sarai anche Tu!!!!!!!!”. Altri commentano: “Bravo Marco.. Sei sempre simpatico e sincero💙spero di vederti e sentirti più spesso”.

Soprattutto a colpire positivamente sono le parole di Marco per Fiorello che hanno emozionato tutti: “Complimenti Marco, riconoscere i propri errori non è da tutti, bravissimo… anche per le belle parole spese per il tuo amico Fiorello… continua così, la strada è quella giusta !!!”. E l’affetto non si spreca: “Marco hai talento e esperienza da vendere! Sei bravissimo! La vita ti sta porgendo un’occasione, te la meriti, non mollare e non abbassare la guardia! Ti vogliamo tutti bene!”.

Mentre la Balivo su Instagram seduce i suoi follower con la mini stratosferica e i piedi perfetti stretti in sandaletti d'argento.