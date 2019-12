Caterina Balivo, Luca Cordero di Montezemolo emoziona su Edwige Fenech

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Luca Cordero di Montezemolo ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me emoziona e si emoziona parlando di Edwige Fenech.

I due ebbero un’importante storia d’amore, durata 17 anni, intensa e non priva di difficoltà dovute ai gossip pressanti che ruotavano intorno a loro. Dopo la verità di Cristiana Capotondi sulle nozze con Andrea Pezzi, tocca a Cordero di Montezemolo confessarsi nel salotto della Balivo che non manca di redarguirlo bonariamente.

Infatti alla domanda se conoscesse la rubrica del suo programma, lui risponde di sì. La presentatrice però non gli crede e lo riprende bonariamente: “Sei un bugiardo“. Poi arriva il momento della commozione quando la Balivo mostra una foto di Montezemolo accanto alla Fenech: “17 anni della mia vita, mi commuovo se ci ripenso perché è stata una donna molto importante della mia vita ed è una bellissima persona”.

Tanto basta, l’imprenditore non dice altro. Caterina tenta di chiedergli ulteriori dettagli ma Montezemolo preferisce cambiare discorso. In una recente intervista al Giornale, aveva ripercorso il loro amore ricordando quanto il gossip lo aveva ostacolato: “Quante voci su di noi, quante gelosie, invidie”.

E ricorda le malignità contro la Fenech: “Quando conduceva Domenica in entrava nella casa di tutti. Ricordo i maligni: Ah, è lì perché è la compagna di Montezemolo. E intanto tentavano di screditare me perché doveva per forza essere poco serio un manager che stava con un’attrice”.

Ma, nonostante le cattiverie, il loro si è dimostrato essere un amore importante e la prova è l’emozione con cui Montezemolo ne ha parlato alla Balivo dopo tanti anni che è finito.