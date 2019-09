Caterina Balivo, il look birichino divide su Instagram. Ma Vieni da Me è un trionfo

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo sceglie per la quinta puntata di Vieni da Me un look sbarazzino che suscita dibattito su Instragram.

La bella presentatrice si presenta in studio con una t-shirt nera e una mini-gonna bianca asimmetrica e svolazzante. Ai piedi delle fascinose décolletée trasparenti dalla punta rossa, mentre un cerchietto scintillante dà un tocco principesco all’insieme.

La mise particolare, che dona moltissimo alla Balivo, però non convince tutti. Molti si precipitano a commentare sul profilo Instagram la mise della conduttrice. I fan si dividono tra chi proprio non la può vedere vestita così e chi invece la giudica meravigliosa. Così qualcuno scrive:

Ciao Caterina…..no il look di oggi. 💛💚

Oppure:

Cateri’ ma come te sei vestita oggi??!! Mannaggiaaaa 🤣🤣😘😘

E ancora:

Tu puoi mettere tutto che ti dona ma questo vestito di oggi non ci piace!!!

Ma altri hanno un parere decisamente favorevole:

Raffinatezza assoluta…non c’è paragone con altre…😍🤩

E poi:

😍Troppo😍Fine 😍elegante 😍sensuale 😍elegante

Insomma, la discussione intorno al look della Balivo si fa infuocata. Persino, sua suocera l’ha bacchettata per come si veste. Ma, come si suol dire, dei gusti non si discute. Di certo invece la sua trasmissione, Vieni da Me, sta già registrato ottimi risultati. Complici i super ospiti della settimana, da Miss Italia ad Alda D’Eusanio e Alba Parietti.

Tra questi anche Aldo Montano che viene accolto dal pubblico con grande entusiasmo. Caterina riesce a commuoverlo, leggendo una lettera dei suoi genitori: “Ciao Aldo, mamma e babbo sono molto orgogliosi e fieri di te, di tutto quello che hai fatto e farai in futuro e grazie di averci dato una nipote meravigliosa”. Lo schermidore ha una figlia, Olimpia, avuta dalla moglie Olga.