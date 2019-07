Balivo, divina su Instagram con il look in bianco. E un dettaglio

editato in: da

Caterina Balivo è in vacanza a Capri, dove si gode un po’ di meritato relax in attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva. Tra le bellissime foto che ci raccontano il suo tour dell’isola immersa nel golfo di Napoli, ce n’è una che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta.

A prima vista sembrerebbe un normale scatto, come tanti altri che tutti noi ci regaliamo in vacanza, per ricordare i momenti più belli del nostro viaggio. La Balivo posa quasi ai piedi di una lunga scalinata, a pochi passi da uno splendido molo affacciato sul mar Tirreno, dove decine di barche hanno preso il largo per godersi una meravigliosa giornata di sole. E indossa un bell’abito bianco, di tessuto molto leggero e lungo quasi fino a terra, abbinato a delle semplici ciabattine dello stesso colore. Un vestito tipicamente estivo, che non avrebbe nulla di particolare, se non fosse per la descrizione che ne dà la conduttrice stessa.

“Buona domenica ragazzi! Sosta fotografica con vista, dopo 150 scalini e tanta schifezza a terra raccattata scendendo! Voi cosa fate in questa ultima domenica di luglio?” – esordisce Caterina su Instagram, dove ha pubblicato questa bellissima foto – “Ps: indosso l’abito messo per il pranzo del mio matrimonio, amo dare mille vite alle cose”. Il piccolo “segreto” della Balivo è dunque questo: il vestito bianco è lo stesso utilizzato il giorno in cui si è sposata con Guido Maria Brera. E, piccola coincidenza, quel 30 giugno 2014 le nozze (civili) si sono svolte proprio a Capri!

I fan hanno accolto con entusiasmo questa piccola sorpresa, con tantissimi complimenti sul bel look della conduttrice e sulla sua scelta di riutilizzare gli abiti in più occasioni, anche quelli più “importanti”. D’altronde i follower della Balivo sono abituati alla sua eleganza, basta sfogliare il suo profilo Instagram per rendersene conto. E anche in vacanza non perde colpi. In questi giorni, la conduttrice si sta rilassando dopo le sue ultime fatiche. A giugno ha portato a termine una prima, lunghissima e soddisfacente stagione di Vieni da me, riconfermato per il prossimo autunno. Tra poco si rimetterà al lavoro per garantire al suo pubblico tante nuovissime sorprese, ma per il momento si gode la famiglia.

Nelle scorse settimane, Caterina aveva anche iniziato un percorso di detox social, dichiarando la sua intenzione di dedicarsi solamente al marito e ai figli Guido Alberto e Cora. Ma ben presto è tornata su Instagram, con grande gioia dei suoi fan.