Caterina Balivo, Leo Gassmann si confessa a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo è pronta a intrattenere il suo pubblico, come scrive su Instagram, “in queste giornate così difficili per tutti” invitando a Vieni da Me Leo Gassmann, il vincitore di Sanremo Giovani, nonché figlio di Alessandro Gassmann.

La presentatrice incanta i suoi fan con un leggero abito floreale, molto chic, la cui gonna viene opportunamente sistemata dietro le quinte onde evitare che si veda più del dovuto. La puntata è scoppiettante e Leo è simpaticissimo. Dopo Michele Zarrillo, inevitabile il racconto delle emozioni recentissime provate sul palco dell’Ariston dove ha trionfato col brano Vai bene così. “Sanremo per me è sempre stato un grande sogno, ma non mi aspettavo di vincere, anche perché Vai bene così non è una canzone orecchiabile”. E poi confessa di averla scritta: “Mentre mamma stava cucinando la pasta“.

L’idea per il testo gli è venuta dai fan ai quali aveva chiesto di raccontargli la loro vita. Una ragazza gli scrisse dei maltrattamenti quotidiani che doveva subire dal suo ragazzo e questo lo ha ispirato per comporre una canzone contro la violenza sulle donne.

Poi le domande non potevano che vertere sulla sua “famiglia impegnativa“, come Leo l’ha definita in una recente intervista a Oggi Treviso. Il figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz però ci tiene a sottolineare il grande amore e sostegno che ha ricevuto dai suoi genitore “Ammiro molto la mia famiglia anche se ho scelto una strada diversa dalla loro [I due genitori sono entrambi attori]. I miei genitori continuano ad amarsi e il valore dell’amore me l’hanno trasmesso loro. Sono fortunato perché ho avuto due genitori che hanno sempre creduto in me “.

Leo si sta facendo strada nel mondo della musica. E un sostegno importante l’ha avuto dall’amico Matteo Costanzo che ha diretto l’orchestra a Sanremo. Gassmann dice che Matteo ha 27 anni “anche se sembra più vecchio”. La Balivo interviene e si rivolge a Costanzo: “Matteo ti puoi vendicare“. E lui a sorpresa compare in studio. Mentre la bella Caterina a proposito dell’età ribadisce: “A 40 anni come me ti senti finito”, ma ovviamente è una battuta.

Matteo Costanzo racconta quando conobbe Leo ai provini di X Factor, svelando che la prima impressione non fu positiva. “Ma guarda questo montato“, si disse, ma poi le cose sono andate diversamente.