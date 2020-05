Caterina Balivo lascia Vieni da Me: l’addio commosso e il messaggio su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo conferma: lascia Vieni da Me. La presentatrice lo ha fatto con un lungo messaggio su Instagram e in diretta, durante l’ultima puntata, non senza nascondere la commozione.

“È tempo di lasciare questo porto sicuro, mi mancherete”, ha dichiarato la presentatrice in apertura di trasmissione con le lacrime agli occhi. L’indiscrezione che la Balivo era pronta per nuovi progetti era circolata già da qualche giorno, ma ora arriva la conferma. Dunque, forse era questa la sorpresa, l’elemento speciale che la presentatrice aveva annunciato sui social in occasione della penultima puntata.

Per Caterina si tratta di un grande cambiamento, perché da anni era abituata a tenere compagnia al suo pubblico tutti i pomeriggi: “Sono 15 anni che vi saluto tutti i pomeriggi. Penso a Festa Italiana, Italia sul Due, Detto Fatto e Vieni da me. Questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose. Per questo motivo, è tempo che lasci questo porto sicuro che ho contribuito anch’io a lanciare due anni fa”.

Cresce la commozione in studio. Mentre la Balivo promette ai suoi fan che non la perderanno di vista: “È tempo di fare nuove esperienze. Mi mancherete, ma sono sicura che non ci perderemo di vista”. E scatta l’applauso.

Mentre su Instagram il messaggio d’addio recita così, replicando le parole dallo studio: “Questa per me è l’ultima puntata, sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio.. Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. Da Festa italiana a Pomeriggio sul due a Detto fatto e a Vieni da me“.

Ringrazia chi l’ha seguita, ripagandola di tutti i sacrifici familiari cui si è sottoposta: “In particolare modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva”.

La decisione di cambiare rotta arriva dopo i momenti difficili vissuti recentemente: “E questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo”. E poi la promessa di nuovi progetti: “È arrivato il tempo quindi, di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista!”. Secondo voci di corridoio rivedremo la presentatrice in un programma domenicale che andrà in onda tra Domenica In e L’eredità.

Il post malinconico si accompagna alla foto di Caterina col suo ultimo look a pois per Vieni da Me. I fan sono rattristati dalla notizia come dimostrano i numerosi commenti su Instagram: “Ma perche’ ? Farai altro spero!!!😘”. “Noi saremo sempre con te ! Sei una donna spettacolare !!!!!!!! ❤️”.

“Mi mancherai tanto”. E ancora: “Quindi l’anno prossimo non si farà più vieni da me?😢😢😢 Mancherete”. Molti sono preoccupati per il futuro della Balivo e insistono nel chiederle cosa farà.

Per stemperare l’emozione Caterina si asciuga le lacrime e prosegue la puntata con la bellissima Martina Colombari. L’ex Miss Italia si confessa sul marito Billy Costacurta: “Noi stiamo insieme dal 1996, sono tanti anni, non ho mai pensato che non fosse l’uomo della mia vita. Anzi, più vado avanti e più mi dico che ho fatto benissimo a scegliere quest’uomo. Proprio in questo periodo di quarantena gli ho chiesto se ci risposiamo per confermare il nostro amore, mio figlio mi ha guardata come per dire ‘è scema?'”. Ma anche sugli hater che la prendono a bersaglio sui social.