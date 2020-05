Caterina Balivo, Kikò Nalli si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Kikò Nalli che si sottopone alle domande scottanti del led. E in questo caso lo sono davvero, perché durante l’intervista in collegamento compare Ambra Lombardo.

I due stanno vivendo una storia d’amore, anche se recentemente erano spuntate delle indiscrezioni secondo cui si erano lasciati. Ebbene il salotto di Caterina diventa l’occasione per dire come stanno le cose: “Non è vero che ci siamo lasciati, non ci vediamo da tre mesi a causa del covid ma stiamo insieme”.

Dunque, la loro love story continua, ma si sa l’amore non è bello se non è litigarello. E pare che Kikò e Ambra intendano la loro relazione in modo diverso. Lei desidera sposarsi e dei figli, mentre lui liquida la faccenda con un laconico: “Mai dire mai, ma io ho già dato”.

Insomma, l’hair stylist, col quale la Balivo aveva litigato in passato, lascia aperta la possibilità dei fiori d’arancio, ma evidentemente il matrimonio con Tina Cipollari, conclusosi col divorzio, ha lasciato i segni.

Attimi di imbarazzo in studio che la bella Caterina cerca di stemperare ma ottenendo l’effetto contrario. Prima bacchetta Ambra, famosa per la sua partecipazione al GF 16, affermando che domande di questo genere fanno scappare gli uomini.

E poi rimprovera Nalli perché deve rispettare le esigenze della compagna. Ma se non arrivano a un punto d’incontro, l’unica è lasciarsi. Il rimedio sembra più amaro del problema. Insomma, la Balivo non è proprio la giusta sensale. Ma l’amore c’è tra Ambra e Kikò, ne è convinto anche il pubblico che sui social li definisce una bella coppia.

A proposito di relazioni, ovviamente non poteva mancare una domanda sul matrimonio naufragato con Tina Cipollari. “Rimproveri da fare? Credo proprio di no, ho ottemperato a tutte le mie facoltà di vita, sia matrimoniale che lavorative, credo di aver accompagnato questo matrimonio alla fine in maniera lieve. Credo e spero di aver fatto un percorso bello per i nostri figli, di continuare a farlo: credo che nessuno abbia nulla da rimproverarmi”. E su Tina come mamma, solo commenti positivi: “È migliorata, è cresciuta molto”.